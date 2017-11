Garrido: “Hay que aprovechar el momento”

Jon Ander Garrido se estrenó como goleador del Cádiz CF esta temporada con un tanto que abría la lata ante el Sporting.

“Hemos empezado bien en el partido, ellos han apretado pero hemos aguanado bien. Con el gol hemos estado más tranquilos porque hemos tenido el balón”, apuntaba el vasco.

Sobre su gol, Garrido lo echaba en falta ya: “Estoy teniendo ocasiones este año, me faltaba marcarlas y me he estrenado”.

Respecto al choque de los suyos, el centrocampista destacaba que “veníamos a ganar a Asturias, sabíamos que era difícil y al final un 0-3 que quizás es engañoso pero nos vamos contentos. Llevamos toda la temporada haciendo bien las cosas, hemos tenido menos suerte en algunos momentos pero ahora hay que aprovechar el momento. Hemos hecho buenos partidos, no sí si este es el mejor”.