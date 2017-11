Cervera: «La primera parte ha sido sensacional, en la segunda hemos tenido miedo»

Álvaro Cervera no lanzaba las campanas al vuelo a pesar de un triunfo convincente que no obstante pudo peligrar en los últimos minutos del partido. Precisamente por esto último el técnico no salía del todo satisfecho del partido apuntando que “nos falta algo cuando vamos ganando para terminar de sentenciar los partidos”.

“Hemos jugado una segunda parte con mucho miedo. Si la que tiran al larguero entra estaríamos aquí hablando de otra cosa. Tenemos que quitar eso, nos falta algo cuando vamos ganando. Nos falta un fondo o algo para que el partido siga con la misma intensidad”, explicaba el entrenador.

Cervera insistía en el mismo discurso explicando que “hemos hecho una primera parte fantástica, de lo mejor que recuerdo yo. Hemos estado bien en la primera parte sensacional y en la segunda algunos jugadores estaban demasiado cansados y nos han metido miedo”.

Y es que el míster cadista destacaba que “la salida de balón no la hemos tenido en la segunda parte y nos han entrado los fantasmas. Cuando tenemos salida de balón los equipos rivales sufren y cuando no lo hacemos sufrimos nosotros”.

Respecto al gol fantasma de Lucas, Cervera lo tenía claro: “Te puedan dar o quitar, el balón ha entrado. Se han equivocado pero confío en la honestidad de la gente”.

El entrenador analizaba también un once titular que está dando frutos y la evolución del equipo. “Tenemos una plantilla de 26 jugadores y juegue quien juegue tiene que dar el nivel. Todo el mundo sabe a lo que jugamos, cuando no están algunos futbolistas no puedo excusarme. El equipo siempre ha estado tranquilo, sabiendo que las cosas se estaban haciendo bien. Hemos tenido malos resultados pero nunca esa hecatombe. Hemos tenido dos resultados malos puntuales pero aun así no se tiene que sacar una conclusión negativa“, concluía Álvaro Cervera.