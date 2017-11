Carpio: «Hay que ganar como sea, aunque sea jugando fatal»

Javi Carpio ha dado la cara hoy tras el entrenamiento en El Rosal de cara a analizar la situación de un Cádiz CF que no pasa por su mejor momento. El zaguero, peso pesado del vestuario amarillo, entiende que la mala dinámica tiene que acabar lo antes posible.

“Nos jode la situación de que por una cosa u otra no hemos podido ganar, pero el optimismo que hay en la plantilla es mayoritario. No hay nadie que esté en desacuerdo de que vayamos a sacar esto adelante. Si le preguntas uno por uno te va a responder lo mismo. Nuestro objetivo son los 50 puntos, que no se engañe nadie. El año pasado hicimos lo mismo. No se pueden comparar temporadas, ni tenemos que fijarnos. Tenemos que mirar el presente porque del pasado no se vive”.

“Si nos preocupáramos o nos pusiéramos nerviosos iba a ir todo en nuestra contra. No tiene que saltar la alarma. El Alcorcón estaba abajo, ha ganado dos partidos y ahora está en mitad de tabla. Ganar un partido es abrir un mundo nuevo”. Y es que Carpio recuerda que una victoria lo cambia todo: “Me da igual cómo, aunque sea en el último minuto habiendo jugado fatal. También nos han ganado a nosotros así”.

El lateral diestro del Cádiz entiende que lo importante es que la enfermería se vaya vaciando poco a poco. “Es importante que vayamos recuperando a los lesionados porque desde que hemos empezado nunca hemos podido tener a todos los jugadores, siempre hemos tenido bajas durante la semana y así es más difícil preparar los partidos. No es excusa, creo que ahora llevamos una línea que se asemeja más a los que quiere el entrenador y hay que seguir en esa línea y refrendarlo en Almería”.

“El año pasado estábamos más o menos en esta situación, supimos cómo levantarlo y dentro del grupo estamos convencidos de la manera de revertirlo. Confiamos en la gente que entra en el lugar de otro y está claro que quien no juegue tiene que estar preparado para jugar, igual o mejor que el que sale de inicio, para eso entrena. No hay que echar de menos a los que faltan, cuando vamos, vamos con lo que tenemos y no hay que mirar atrás”.

"Obligación creo que no hay ninguna.

El domingo toca enfrentarse a un rival que también está teniendo muchos problemas para encontrar la victoria. “El Almería tiene una situación parecida a la nuestra, también necesita ganar, pero nosotros no podemos mirar más allá de lo que necesita el rival sino lo que necesitamos nosotros. Necesitamos una victoria. Todo lo cura una victoria”.