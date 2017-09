Cordero augura «un mal final» en el conflicto Pina – Vizcaíno

A Cordero, además de fichar jugadores, también se le ha encomendado de alguna forma el papel de intermediador entre Manolo Vizcaíno y Quique Pina. Aunque su trinchera se conoce a la perfección, pone de su parte para que la sangre no llegue al río pese que vaticina que va a llegar. “La gente quiere paz. El respeto -dice sobre el trato que él tiene con Vizcaíno- sabe que lo tiene y también la claridad en mis palabras. Ambos luchan por lo suyo y por supuesto no voy a comparar mi relación con Quique que la que puedo tener con Manolo. Les auguro un mal final”, explica en las tertulias de la Cadena COPE en el Hotel Las Cortes sobre un asunto que acabará en los tribunales si ambos mantienen su empeño.

Lo que dejó claro Cordero es que “esta relación no afecta al vestuario porque ambos lo están respetando y eso lo sabemos todos en el club, jugadores, empleados, técnicos… Dejó para el final su opinión en el asunto societario. “Está claro cualquiera entendería si alguien quiere quitarme algo que es mío”, dijo en defensa de Pina.

Una de sus funciones es que el vestuario solo pienso en el balón. Y eso es precisamente lo que hace cada vez que puede haber problemas en los despachos. Su manera de actuar para que los nervios no lleguen al equipo es la siguiente. “Yo intento adelantarme a los problemas, no espero a que pasen. Hablo con ellos antes de que suceda. Viajo con ellos, estoy con ellos. Esto es como una familia y no se engaña a nadie. Todos saben la problemática y son conscientes de ella de la misma forma que creemos que no va a afectarles al ser un problema entre socios que, además, están cumpliendo perfectamente su parcela en el club para no desestabilizar”.