Cervera: «No hay mejor sitio para entrenar que el Cádiz CF»

El pasado martes Juan Carlos Cordero planteaba la posibilidad de estudiar una futurible renovación de Álvaro Cervera como entrenador cadista para la próxima temporada. El director deportivo reconoció que es algo que “no he hecho en otros clubes”, pero que puede estudiar junto a Quique Pina.

La pasada campaña, Cervera renovó debido a que lo estipulaba en su contrato gracias a conseguir la permanencia y los 50 puntos con antelación. Algo que el entrenador se ganó y que ahora le permite seguir entrenando en el banquillo amarillo.

Cuestionado por la posibilidad que se plantea la dirección deportiva del Cádiz CF, el entrenador cadista es tajante: “¿Renovar? Estaría encantado”. Y es que Cervera explica que aunque “los entrenadores no ganamos por nuestro trabajo sino por los resultados, yo estaría encantado de renovar, no hay mejor sitio para entrenar y estar que el Cádiz CF”.

Al respecto, Cervera añade que “el que nunca ha entrenado al Cádiz CF no sabrá lo que es entrenar, esto es totalmente diferente y yo he entrenado a varios equipos. Que digan que me podrían renovar es bonito, por mí encantado”.