Güiza se despide con una carta a la «mejor afición» que ha conocido

Dani Güiza no continuará como jugador del Cádiz CF y el delantero jerezano, que este miércoles a las 13.00 horas se despedirá del cadismo en el Ramón de Carranza, ha publicado una carta en su cuenta oficial de ‘Twitter’.

En su emotiva despedida, Dani Güiza apunta:

«A la mejor afición que he conocido. He prestado mis servicios en tres continentes y de todos los equipos por los que pasé me fui con melancolía. Pero del Cádiz CF me voy con melancolía y pena. Pena por no volver a sentir el calor de la mejor afición de España. En el fútbol lo normal es que el jugador entusiasme a la grada. En Cádiz es diferente, es la afición la que te entusiasma y hace que seas capaz de morir por esos colores. En los momentos más difíciles sois vosotros los que me habéis sacado del abismo. Cuando fallaban los músculos, fallaba la mente, vosotros transmitíais ese calor que me hacía resucitar.

Nunca olvidaré aquella tarde en Alicante, con un gol que ha quedado grabado en mi corazón como uno de los más importantes de mi vida.

Dicen que el amarillo está maldito pa los artistas… pero para mí es el color del perdón y de la comprensión.

Hasta siempre».