«Hubiera elegido a Güiza para marcar el gol del ascenso en Alicante»

Un año después del retorno a Segunda y 365 días de uno de los ascensos más celebrados del Cádiz CF, por la complejidad del mismo y las pocas esperanzas que el entorno tenía en lograr aquella proeza un 26 de junio de 2016 en el Rico Pérez de Alicante.

Primer aniversario del retorno a Segunda de un Cádiz CF ha peleado incluso por jugar en Primera División. Lo segundo no hubiera sido posible, lógicamente, sin lo primero, de ahí que la victoria amarilla sobre el Hércules sigue mereciendo todos los honores.

Uno de los protagonistas de aquel ascenso es el sevillano David Sánchez. Autor de uno de los goles del ‘play off’ ante el Racing de Santander, el ahora centrocampista del Real Murcia reconoce en COPE Cádiz que “no hay que buscar mucho en la memoria porque te viene todo a la mente. Da mucha alegría e ilusión que el Cádiz haya estado a punto de ascender a Primera gracias a aquel día. Recuerdo a la gente llorando de alegría, en la calle y viendo esas imágenes desde luego que se agradece el trabajo que hicimos”.

Del partido ante el Hércules en un Rico Pérez lleno y con miles de cadistas en la grada, el excentrocampista amarillo se queda “con el pitido final, Me quité una mochila que llevaba de años, aquella temporada metí muchas piedras del Cádiz en ella. Cuando el árbitro pitó el final me dio una alegría y me la pude quitar. También me quedo cuando salimos de El Rosal y entramos en la Avenida en el autobús y no se veía el final. En aquel momento me dije, ‘madre mía la que hemos liado'”.

Un encuentro en Alicante en el que hubo de todo pero que se definió por el gol de Güiza. “Sufrimos mucho en los primeros minutos, tuvieron un remate al larguero de cabeza pero con el gol de Dani supimos leer muy bien el partido. Cuando marca Güiza respiré. No marcó ningún gol en la fase de ascenso pero si me preguntan qué jugador tenía que tener esa ocasión y marcar ese gol, hubiera elegido a Güiza”.

«Quise quitarle la falta a Carlos Calvo»

El gol del jerezano fue el que finalmente dio la victoria al Cádiz CF y por ende el ascenso a Segunda, pero para llegar a ese gol tuvieron que marcarse otros igual de importante. “El mio lo fue ante el Racing en Carranza. Tomé la responsabilidad de tirar el penalti sabiendo que si lo fallaba me iba a marcar para toda la vida. Por fortuna lo marqué”, reconoce David Sánchez, que no olvida la fase de ascenso “espectacular de Álvaro García”.

Otro gol no menos importante fue el de Carlos Calvo en Carranza ante el Hércules. “Menos mal que no le quité la falta a Carlos”, explica David Sánchez entre risas. “Le pregunté si me dejaba tirarla y él lo tenía muy claro. Ese gol fue muy importante, Carlos tiene un golpeo impresionante, en los entrenamientos lo demostraba”.

Y un año después, el sevillano tiene claro por donde deben ir los senderos del Cádiz CF para la próxima campaña. “‘El gafas’ ha marcado el camino. Está haciendo un trabajo fenomenal, la gente tiene que estar orgullosa de lo que está haciendo Álvaro Cervera”.

Con la permanencia como objetivo, David Sánchez apunta que “hay que recordar el ascenso con alegría pero hay que aspirar a más. Conseguir la permanencia cuanto antes y después a aspirar a cosas. A partir de la tranquilidad se pueden conseguir muchos objetivos y la gente tiene que disfrutar”, concluye.