El «hambre» de Rubén Cruz

Titularísimo durante gran parte del campeonato liguero, Rubén Cruz pasó a un segundo y tercer plano hace semanas debido a la eclosión de Ager Aketxe en una posición, la mediapunta, de la que se ha hablado mucho durante toda la temporada.

Semanas sin estar siquiera en la convocatoria que dieron a su fin con una segunda parte sensacional en la que el de Utrera destapó todo el tarro de las esencias que atesora y que le permitió cambiar un partido que hasta el tiempo de asueto iba encaminado al empate a cero.

“Estoy muy contento por el partido del otro día, a nivel colectivo y a nivel personal. Llevaba muchas jornadas sin participar y tenía hambre de salir al campo y hacer muchas cosas buenas en el terreno de juego”, explica el jugador amarillo.

El sevillano no deja de reconocer que ha tenido que cambiar en parte su forma de jugar. “Este año he tenido que hacer un vuelco a mi objetivo. Con las semanas vas viendo lo que el equipo y el míster necesitan en ciertas situaciones como la mediapunta y tenía que dar orden, trabajo, sacrificio e intentar dar lo mejor de mí para que nuestro fútbol”.

Un trabajo al que le ha faltado la guinda de todo jugador atacante, ver puerta. “Me falta el gol, pero en primer lugar tenía que hacer lo que en cada momento ha sido necesario. No ha llegado el gol, pero el otro trabajo era fundamental para que otros compañeros hicieran goles. El míster me tiene que colocar donde el crea oportuno. Por suerte me adapto a lo que me pida el entrenador, en todos los aspectos. Si me pide estar en punta daré trabajo y goles, si me pone en otro sitio daré otras cosas”.

Rubén está tranquilo, igual que lo ha hecho toda la temporada. “Yo voy en línea recta, ni me duelen las críticas ni me desvían los halagos. Creo que me queda todavía algo bonito que brindar, tenemos un partido complicado en Valladolid, vamos a intentar luchar por la tercera plaza y hay que seguir sumando”.

Hablando de ese encuentro, el utrerano tiene claro que hay que afrontarlo con la importancia de los puntos en juego. “No sé quién va a quedar en cada posición, yo solo pienso en ganar en Valladolid para ver si quedamos en tercera posición, en el ‘play off’ te da ventaja y económicamente es mejor para el club. Yo soy un profesional desde el primer día, no tengo que mirar ni clasificación ni puntos ni con quien me enfrento. Yo tengo que salir a defender mi escudo y dar una alegría a la afición. Respeto a todos los equipos. Voy a darlo todo por el club y respeto a todos los compañeros, saldremos a por los tres puntos y esperemos que pierda el Getafe”.