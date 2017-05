Álvaro García podrá jugar finalmente ante el Elche

El Cádiz CF ha recibido este miércoles notificación por parte del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, donde hace referencia a la acción que recoge el acta referente a Álvaro García donde “en el minuto 72 en la celebración de un gol mostró una camiseta interior con el siguiente mensaje: “Feliz cumpleaños mamá”.

El Comité ha acordado imponer al jugador una multa en cuantía de 600 euros y amonestación por infracción del artículo 91.1 del Código Disciplinario de la RFEF.

Después de realizar las consultas pertinentes ante la RFEF, se ha notificado por escrito al Cádiz CF que dicha amonestación, al no ser arbitral, no se acumula a las amarillas que ha visto durante la competición liguera. De tal manera que el jugador no está sancionado para el encuentro ante el Elche del próximo domingo.