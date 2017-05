Aketxe: «Este es el camino a seguir»

Aketxe lo intentó de mil maneras a balón parado pero no hubo forma de abrir la lata ante el Nástic en Carranza. Aun así, el vasco explicaba que “teníamos que habernos llevado la victoria, pero no podemos reprocharle nada al equipo. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, hemos estado más cerca de la victoria que de la derrota y el camino es este porque cuando estás tan cerca de la victoria tarde o temprano vas a ganar”.

Se encontró con muchas dificultades, sobre todo en la primera parte. “Ellos jugaban con mucha gente por dentro y era muy difícil recibir el balón por ahí. Me ha costado entrar en juego, pero en la segunda parte he recibido alguna más. Tenemos que seguir peleando”.

Con todo, no fue el mejor partido del Cádiz de cara a puerta. “Hemos tenido ocasiones bastante claras de hacer gol, pero no ha podido ser. Cuando no tienes el día de cara a gol no queda otra que seguir intentándolo. Incluso al final ellos han tenido una clara también y la verdad es que Cifuentes ha hecho un paradón. Habría sido injusto si hubiéramos perdido el partido”.