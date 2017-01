Brian: «No cambio mi situación, estoy muy contento en Cádiz»

Titular indiscutible en el lateral zurdo, Brian Oliván destaca la buena trayectoria del Cádiz en esta temporada. El zaguero recuerda que, a pesar de la posición clasificatoria, no se puede olvidar el objetivo. “La verdad es que hemos entrado en una racha muy positiva, consecutivas, pero en el vestuario está conseguir los cincuenta puntos lo antes posible y a partir de ahí buscar otras cosas”.

Sobre su titularidad, el lateral le quita hierro. “Yo me dedico a jugar el fin de semana, intentar hacerlo lo mejor que pueda. El entrenador me incide más en el defensivo que en el ofensivo, porque en lo ofensivo o lo tienes o no lo tienes, por eso me intentan ayudar en lo defensivo que es más laborioso”.

A pesar del triunfo en Elche, el vestuario ha sido crítico con el juego. “Sabemos que hemos hecho cosas bien, cosas mal y no debemos tirarnos flores por la victoria, que es lo ideal para seguir creciendo. Está claro que en el equipo entra confianza, te genera confianza que no jugando bien se sacan partidos. Ahora vienen dos partidos en casa que la afición aprieta bastante y se hace un campo difícil para los rivales”.

Con diez puntos de quince en los últimos partidos, el Valladolid aspira a plantear un partido complicado el viernes. “Tienen una racha buena y con la mano del entrenador se nota que es un equipo difícil, se verá un partido bonito. Nosotros vamos con el máximo respeto, somos un equipo humilde y siempre con la misma idea en la cabeza. Intentar hacer nuestro juego, hacer las cosas bien”.

Precisamente Brian vistió la camiseta de Pucela, en las categorías inferiores. “Siempre es bonito jugar contra un ex equipo. Yo estuve en el filial, debuté con el primer equipo y al final de temporada se tomó una decisión que ellos creyeron que era conveniente y ahora mismo estoy en el Cádiz, mi situación no la cambio y nada más que decir”.

Situación que ahora viva en el Cádiz, cedido por el Granada. “Yo estoy contento en Cádiz, creo que estamos haciendo una muy buena temporada, pero es temprano para hablar del mercado de verano. Cuando llegue pues ya se hablará”