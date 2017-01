Juan Villar, baja en la sesión de hoy por un proceso gripal

Una única baja tuvo hoy el Valladolid en su sesión preparatoria. Curiosamente, Juan Villar no pudo estar sobre el césped del Estadio José Zorrilla para preparar el encuentro del próximo viernes ante el Cádiz CF, su ex equipo. Eso sí, no fue por abandonar la plantilla blanquivioleta (tal y como dejó ayer claro el director deportivo albivioleta). Su ausencia estuvo motivada por un proceso gripal del que el futbolista onubense tratará de reponerse en las próximas horas.

Por lo demás, Paco Herrera pudo contar con el resto de sus hombres en una sesión que se desarrolló a puerta cerrada en el estadio pucelano. Mañana a las 10.30 horas tendrán la última sesión de entrenamiento en los Anexos, después almorzarán en la Residencia de Jóvenes Jugadores de la Fundación Real Valladolid y a las 13.30 horas saldrán en autocar hacia Madrid. En la capital de España cogerán el AVE que les llevará hasta Sevilla y desde la capital andaluza continuarán el viaje hasta la Tacita de Plata. Por lo tanto, descansarán un día en tierras gaditanas antes del encuentro del viernes.