Cervera: «Hemos hecho un mal partido pero el fútbol ha estado de nuestro lado»

Álvaro Cervera ofrecía tras la victoria de su equipo en Elche otra demostración de sinceridad y autocrítica total tras un partido que enloqueció en los minutos finales y cuya balanza se decantó en el lado amarillo.

El técnico lo dejaba claro: “Lo mejor del partido ha sido ser capaces de ganar tras el empate porque hemos hecho un mal encuentro”.

Cervera subrayaba uno de sus dogmas que intenta plasmar en los entrenamientos. “Trabajamos para cuando no juguemos bien al menos no perder. No es un partido normal lo de hoy, todo el tiempo contra diez, no tienes la posesión, no generas las ocasiones y no es un buen partido en líneas generales. Hemos tenido muchos errores de concentración pero las cosas del fútbol. No hemos estado bien, como a mí me gusta, pero hemos ganado, hemos tenido suerte y el fútbol ha estado de nuestro lado”.

Para el entrenador amarillo “la expulsión y el empate de Ortuño” fueron dos de las claves del partido. “Contra once quizás el resultado habría sido otro. El empate nos ha mantenido vivos en un día en el que no hemos estado bien en casi nada”, insistía de nuevo el míster.

Y es que el Elche mereció más durante una segunda mitad en la que su equipo estuvo perdido. “Me sorprendió el Elche porque nosotros no estuvimos bien. Con uno más intentamos tener más pelota para cansar al rival, pero no había mantera de tenerla. Como no eramos capaces y cometíamos errores el Elche se iba hacia adelante”.

«Con Güiza aparece la calidad»

La entrada de Güiza decisiva para el cambio de rumbo del marcador del encuentro. “Al final once contra diez puede parecer que hay cierta igualdad, pero realmente son diez y el espacio que necesita Güiza no aparece contra once. Sabes que con él en el campo pueden aparecer esas jugadas con la calidad que tiene, pero no ha sido fruto de nuestro juego”.

Con todo lo anteriormente explicado, quedaba la pregunta: ¿es justo el resultado? “Los resultados siempre los considero justos porque en el fútbol hay cosas que te penalizan más o menos pero los goles son los que son”.