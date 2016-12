Lippi destaca el brillante papel de un líder llamado Suso

Suso es una de las grandes sensaciones en el Calcio. No hay ninguna duda.

Clave en la consecución de la Supercopa de Italia en Catar ante la Juventus, el futbolista gaditano del Milan sigue siendo alabado por propios y extraños en las últimas fechas. Su cartel y sus números están ahí. Nadie pasa por alto sus brillantes actuaciones.

Uno de los últimos ejemplos es el de Marcello Lippi. Ligado a la Juventus y campeón del mundo con Italia, el veterano entrenador italiano no dudó en alabar las virtudes del jugador formado en la cantera del Cádiz CF. Milan tiene una nueva estrella y Lippi así lo reconoce, desde la distancia. «Todos pensábamos que la Supercopa sería para la Juventus, pero el Milan hizo lo que podía y debía. Orden, seguridad, manejo de la pelota… Me gusta este equipo y el grupo fuerte de jugadores italianos que da sentido de pertenencia. Y Suso, que es un líder», relata el míster trasalpino en ‘La Gazzetta dello Sport’.

Y Lippi va a más a la hora de analizar el extraordinario papel de Suso en el Milan. «Lo buscan siempre, se coloca en la banda para recibir la pelota y hace cosas importantes», declara el actual seleccionador de China en el periódico italiano.

Sin lugar a dudas, Suso (este jueves disputará en el Benito Villamarín el partido benéfico ‘Champions For Life’ con la selección de Andalucía) ha dado un salto de calidad más que notable que no deja indiferente a nadie. Tampoco a Julen Lopetegui. Una vez más, la presencia del canterano cadista en la selección española gana enteros. Y no es para menos.