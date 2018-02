Los jugadores del Cádiz CF, uno a uno: Superados en todas las líneas

Aprobado

Protagonizó la jugada más peligrosa del Cádiz CF en la primera mitad. Tras un buen centro de Nico al segundo palo, remató de primeras de volea, pero la pelota no encontró portería. Más allá de eso, no hizo absolutamente nada. Ante el Oviedo destacó jugando en la media punta, pero ante el Numancia los minutos que jugó en esa posición no entró en juego con el balón. En la banda izquierda, sin potencia, es inofensivo para sus rivales si recibe la pelota pegada a la cal. Si el Cádiz no tiene la posesión es un jugador que no le aporta cosas al equipo a nivel físico.