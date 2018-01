Los jugadores del Cádiz CF, uno a uno: Partido para olvidar

Suspenso

Alberto Cifuentes no es el principal responsable del gol del Alcorcón, lo es Villanueva. Pero un portero no puede especular cuando sale a buscar un balón dividido. Debió ir con todo y mandar la pelota a la grada. No lo hizo y Mateo García la envió a la red. Tuvo un par de buenas paradas. En una, a Jonathan Pereira, salvó el segundo. Salió mal en un córner que acabó salvando bajo palos Álex.