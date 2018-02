Los jugadores del Cádiz CF, uno a uno: Estrellados contra Dorronsoro

Suspenso

Segunda titularidad consecutiva para el manchego y segundo partido desaprovechado. En el primer acto se le vio poco y fallón. En dos contras no supo conectar pases fáciles para un jugador de su calidad con Álvaro García. Las dos veces que lo intentó por la izquierda no logró marcharse de su marcador. En el segundo, en el que apenas disputó algunos minutos, tampoco estuvo demasiado activo. No es fácil jugar en la media punta amarilla, pero cuando la pelota no te llega debes ser tú el que vaya a por ella. Decepcionante el partido del talentoso ex jugador del FC Barcelona B.