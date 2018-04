Las notas de los jugadores del Cádiz CF: Carrillo filtra, Álvaro agita y Barral define

Álvaro Cervera agitó el once en Vallecas y con cinco variaciones salió el Cádiz CF al césped después de su último encuentro ante el Huesca el pasado lunes. Sin los lesionados Salvi y Perea, con Kecojevic sancionado y con las bajas por decisión técnica de Lucas Bijker y Jona, Álvaro Cervera optó por dar entrada en el once a Marcos Mauro, Carpio, Eugeni, Carrillo y David Barral. De esta manera, sólo repitieron en el once inicial seis jugadores: Cifuentes, Rober Correa, Servando, Garrido, Álex y Álvaro García.

En el segundo periodo contaron con minutos Abdullah, Jona y Aitor tras sustituir a Eugeni, Carrillo y Barral.

Con ellos pudo sacar el Cádiz CF un meritorio empate a domicilio ante el Rayo Vallecano (1-1), uno de los rivales más poderosos de LaLiga 123. El gol de Barral dio un punto de oro para seguir soñando.