Cádiz CF contra Elche: las notas de los jugadores

El Cádiz CF certificó su presencia en el ‘play off’ al ganar al Elche (2-1) en un encuentro con dos caras bien diferencias. El equipo de Cervera dejó una imagen muy pobre en un primer tiempo en el que apenas inquietó al guardameta Juan Carlos. Ese conjunto gris que dejó el balón en poder de los franjiverdes cambió tras el descanso.

Cervera, que no sorprendió con el once, movió la coctelera en el intermedio y cambió a un desafortunado Ortuño por Rubén Cruz, que regresaba como delantero, no como mediapunta. Y la cruz se volvió cara. Gracias también al balón parado de Aketxe, la insistencia de Aridane arriba y la ayuda (sin quererlo) de Pelegrín. El propio Cruz sacaba la magia y dejaba en los pies de Salvi el 2-0. Fue otro Cádiz CF ante un Elche desquiciado al verse en Segunda B. Los espacios eran aprovechados.

Al final, y pese al postrero gol de Guillermo, los resultados acompañaron y los cadistas irán tranquilos a Valladolid, donde no estará Alvarito, al que ayer le robó el protagonismo su paisano Rubén. Queda conocer la posición final, pero el ‘play off’ es una realidad. El Elche, sin embargo, se va a Segunda B. Caprichos del fútbol.