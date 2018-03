¿Tiene Cervera ya a su once de gala? El Cádiz Cf lleva ganando los dos últimos partidos partiendo desde el inicio con los mismos once jugadores

¿Tiene ya Álvaro Cervera a su once de gala? Puede que sí, pero también que no. El pasado sábado en León el entrenador cadista volvía a repetir el mismo equipo titular que salió de salida ante el Sevilla Atlético y que goleó al filial sevillista en un partido al que al propio Cervera no le gustó un pelo. Sin embargo, y a pesar de sus críticas al nivel del juego del equipo, el técnico nacido en Guinea volvió a aportar por los mismos jugadores en el Reino de León. Y otra vez, volvió a funcionar aunque de nuevo el juego del equipo fue manifiestamente mejorable. Sigue leyendo en Canal Amarillo