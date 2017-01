Real Betis Energía Plus - Unicaja de Málaga: Un derbi de vidas cruzadas al que no le faltarán alicientes

SERGIO A. ÁVILA Sevilla Guardado en: Deportes Baloncesto 08/01/2017 12:46h

Integrado ya como propiedad del club verdiblanco, al haberlo asumido éste como una sección más de la entidad heliopolitana, el Betis Energía Plus se abre de capa en 2017 con un plato fuerte en San Pablo, recibiendo al Unicaja de Joan Plaza, rival de tronío que medirá sus constantes vitales como colectivo y si es capaz de mantenerlas al elevadísimo nivel competitivo que le permitió tumbar al Real Madrid y el Bilbao Basket.

Esos dos triunfos, de enorme valor, han permitido que el Betis Energía Plus cotice al alza al tiempo que lo han desahogado en la clasificación y, lo que es más importante, ha ampliado a dos victorias la distancia de seguridad con el penúltimo puesto, donde se mantiene el Joventut y seguirá seguramente tras este fin de semana ya que el equipo verdinegro cumplirá su jornada de descanso de la primera vuelta.

Así que el cuadro verdiblanco llega al derbi regional, posiblemente, en el mejor momento de la temporada, no sólo por el refrendo a su crecimiento como bloque que han significado ese par de cotizados triunfos sino por la imagen ofrecida, derrochando carácter y empuje cuando peor le vinieron dadas. Mahalbasic le ha dado una nueva dimensión al equipo bético en el poste bajo, la recuperación del mejor Radicevic le ha hecho mucho bien a la dirección, y que se vaciara la enfermería ha ayudado a que su perfil como grupo esté más definido.

Ese aditivo mental, entendido como fortaleza, deberá exhibirlo de nuevo este mediodía frente a un rival, el Unicaja, cuya aparición por Sevilla siempre genera mucha expectación y esta vez no será la excepción. Unos doscientos seguidores malagueños acompañarán al plantel que dirige Joan Plaza mientras que por San Pablo esperan una gran entrada, no al nivel de la reciente visita del Real Madrid pero, en cualquier caso, muy importante. Anoche quedaban pocas entradas disponibles para asistir al encuentro. De que el sexto jugador insufle ánimos se congratulará, seguro, Zan Tabak.

Será la primera vez que el otrora Baloncesto Sevilla se mida al Unicaja en partido de la ACB como Real Betis Energía Plus, aunque no el primer enfrentamiento desde que tiene esta denominación. Ambos equipos ya pugnaron en pretemporada por el cetro regional y la victoria se la llevó el Unicaja (87-75) en un duelo que no debe servir ya de referencia para anticipar qué claves estructurarán el pulso de este mediodía en el San Pablo.

Versatilidad y anotación

El Unicaja ha enlazado dos victorias entre ACB y Eurocup. La última jornada batió al Río Natura Monbús (87-69) y este pasado miércoles hizo lo propio en Alemania con el Alba Berlín (69-77). Se trata de un equipo de amplia rotación que se caracteriza por la versatilidad de la mayor parte de sus exteriores: de Fogg a Nedovic pasando por Lafayette, Smith, Waczynski, Dani Díez e incluso el propio Carlos Suárez, a quien definitivamente Joan Plaza ha trasladado al puesto de «cuatro» abierto. Todos esos jugadores tienen puntos en sus manos, lo que evidencia la capacidad anotadora de este Unicaja que hace ocho jornadas que no baja de la barrera de los ochenta en su casillero y luce el segundo mejor ataque de la Liga Endesa, con un promedio de 85,4. Además, es segundo en asistencias (18,7), cuarto en valoración (96), líder en triples (39,6 por ciento) y segundo en rebote de ataque (11,5), característica esta última que forma parte del libreto de Plaza.

En los malagueños estaba anoche casi descartado Musli, su pívot titular (12+7), baja en teoría muy sensible de confirmarse finalmente que libraría un duelo casi exclusivo en la pintura entre Mahalbasic y el senegalés Ndiaye. El partido está marcado por el regreso de Plaza —se le entregará un obsequio en los prolegómenos como homenaje tras los cinco años de la final de Treviso— y por el resto de historias cruzadas que depara. Alfonso Sánchez se enfrenta al equipo de toda su vida; Berni, histórico capitán del Unicaja, está ahora al frente de la dirección deportiva verdiblanca; y Tabak, discípulo de Plaza en el oficio de entrenador, se mide al equipo con el que ganó, siendo jugador, su último título en España, la Copa del Rey de 2005.

El billete para la Copa 2017 lo tiene amarrado el Unicaja, con nueve victorias ya en su haber, aunque ha de seguir ganando para lograr ser cabeza de serie. Ése es su propósito. Para el Betis Energía Plus, aunque no sea ni mucho menos su objetivo, hay opciones remotas. Depende del fallo de terceros siempre que haga sus deberes: ganarle al Unicaja y al MoraBanc Andorra mejorando hasta casi la excelencia su deficiente basket-average (-113). No es, en cualquier caso, su pelea. Tabak lo tiene claro. No quiere el croata que los pies se separen ni un milímetro del suelo.

El número mágico del Betis Energía Plus continúa siendo el doce. Tantas son las victorias que precisa para alcanzar su único objetivo. Para cubrirlo, hasta mediados de mayo, le queda el cincuenta por ciento del trabajo.