Histórico triunfo del Betis Energía Plus ante el líder en un San Pablo que vibró hasta el último suspiro (86-85)

El líder no consiguió mantener lejos a los de Zan Tabak y la fe y brega de estos terminó por tener recompensa. Los béticos se pusieron por delante en los segundos finales y a Triguero no le tembló la mano desde los tiros libres para poner un 86-85 con 15 segundos. Trent Lockett (16 puntos, 23 de valoración) fue el mejor verdiblanco con el permiso de otros hombres destacados como Radicevic y Mahalbasic , cuyo juego fue clave en el triunfo bético ante un Real Madrid que tuvo la opción de ganar en la última jugada, aunque una mala selección apagó toda esperanza.

En un abarrotado Municipal de San Pablo , donde el Real Madrid no perdía desde la temporada 2003/04 , el líder no estuvo fino ante un batallador Real Betis Energía Plus, que no se rindió nunca y que sacó premio a su valentía para imponerse por un punto y llevarse su quinta victoria del año.

Vibrante, histórico y agónico triunfo del Real Betis Energía Plus ante un Real Madrid de baloncesto que trasladó su debilidad como visitante en la Euroliga a la Liga Endesa y encajó su segunda derrota en el campeonato tras perder por 86-85 en una cancha donde no conocía la derrota en sus 16 últimas visitas.

SERGIO A. ÁVILA Sevilla 28/12/2016 00:37h

Antes de final de año toca a la puerta de San Pablo el coco, la bestia negra, que en este caso viste de blanco y atraviesa un gran momento de juego y resultados pese a la derrota del pasado jueves en la pista del Estrella Roja de Belgrado, con lesión de Doncic incluida. Hoy hace su aparición el Real Madrid en una de sus canchas favoritas, donde se divierte y gana desde la intemerata. Suman los blancos catorce victorias consecutivas en el recinto de la Avenida Kansas City y, por supuesto, esta vez se presentan con la aviesa intención de que tampoco el Betis Energía Plus corte su dinámica ganadora en Sevilla, que data de manera ininterrumpida desde la temporada 2004-2005, cuando el actual conjunto verdiblanco aún competía bajo la denominación de Caja San Fernando. Ha llovido mucho. Es un duelo que se ha desequilibrado totalmente en los últimos años. No en vano suma el Real Madrid, en su cancha y en Sevilla, 16 victorias seguidas contra el ahora Betis Energía Plus.

Acostumbrado a ganar en San Pablo, donde se espera una entrada que roce el lleno como ya es costumbre cada vez que se asoma por la capital hispalense, el Real Madrid es el peor enemigo posible, por su dificultad, para que el Betis Energía Plus cierre el año como anfitrión. Es la primera etapa de la doble subida a la montaña, haciendo uso del argot ciclista, que encara esta semana la tropa de Zan Tabak. El viernes, otra cita, esta vez frente al Bilbao Basket a domicilio.

No parece la de esta noche la mejor ocasión para que el equipo verdiblanco se reconcilie con su afición, huérfana de alegrías en casa desde finales de octubre. De manera sucesiva, el UCAM Murcia, el Baskonia y el Fuenlabrada se han llevado la victoria de San Pablo, otorgando una apariencia de fragilidad al Betis Energía Plus en su hogar que el equipo debería remediar más pronto que tarde aun con las dificultades consabidas que le impone el calendario. La ACB es así. Hay una serie de partidos en los que no puedes fallar so pena de que aumenten la presión y la exigencia ante rivales, en teoría, inaccesibles. Es lo que le ha sucedido al Betis Energía Plus tras sus pinchazos en casa con el ICL Manresa, el UCAM Murcia y el Fuenlabrada. Y la permanencia, ya se sabe, pasa por fortalecerse todo lo posible en casa.

Para estar en sus números, los de la tranquilidad, al equipo le faltarían, considerando el calendario que ha tenido, entre una y dos victorias que ahora debe buscar en la carretera o a través de la machada contra un gigante, verbigracia el Real Madrid, que ha despachado a todos sus adversarios en la ACB hasta la fecha con la excepción del Barcelona, su único verdugo en doce jornadas. La pasada jornada se dio un festín a costa del Río Natura Monbús, al que laminó por 106-59.

Dar la sorpresa en este tipo de partidos exige que se cumplan las dos partes de una ecuación mucho más sencilla de formular que de trasladar a la práctica: el equipo inferior debe alcanzar la excelencia, un nivel superlativo, al tiempo que el grande se da de bruces con un día negro en todos los aspectos del juego. A priori, las posibilidades del Betis Energía Plus, pequeñas, pasan por ahí. Los verdiblancos han tenido mucho tiempo para preparar el partido, bastante más que el Real Madrid, que la semana pasada afrontó una doble jornada de Euroliga y jugó la noche del pasado jueves en Belgrado.

Mucho por mejorar

Más allá de la dimensión del rival, el Betis Energía Plus debería centrarse hoy, más que nunca, en sí mismo, en hacer las cosas lo mejor posible. Tiene mucho que mejorar, muchísimo. Para empezar, sus deficientes puestas en escena, además de la fluidez de su ataque y la capacidad defensiva. Todo ello, cuestionado por rivales de mucha menor enjundia como el Fuenlabrada, lo examinará hoy este Real Madrid de amplísima y aquilatada rotación. El equipo de Pablo Laso posee el ataque más poderoso de la ACB (91 puntos de promedio), además de ser líder en asistencias (21, el doble de las que reparte el Betis Energía Plus), valoración (113), tiros de tres (41 por ciento) o pérdidas (10,9). Fuera de casa ha perdido en Barcelona (85-75), Moscú (91-90), ante el Fenerbahçe (78-77), con el Darussafaka (81-68) y en Belgrado frente al Estrella Roja (82-70). Rivales, todos, de muchísimo nivel.

Zan Tabak, quien ha militado en dos etapas como técnico asistente del Real Madrid, conoce muy bien a la mayor parte de la plantilla blanca, ya que el grueso permanece respecto a la temporada 2014-2015, de la que formó parte el técnico croata como ayudante de Laso. El viernes, en sala de prensa, no quiso desvelar el preparador balcánico, obviamente, qué puede hacer su equipo para detener la marea ofensiva madridista. Lógicamente, detenerla por debajo de los ochenta puntos parece requisito imprescindible para que el Betis Energía Plus pueda saltar la banca haciendo lo que en la víspera parece, de verdad, un imposible: vencer al Real Madrid en San Pablo.