Jornada brillante la que tuvieron los jugadores españoles en la NBA con Marc Gasol en plan de gran estrella y líder que le permitió empatar la mejor marca encestadora como profesional.

Mientras que Álex Abrines también brilló con luz propia y estableció las mejores en el juego ofensivo desde que llegó a la NBA.

El mediano de los hermanos Gasol confirmó que nada le quita la moral y la confianza que tiene en su juego ofensivo y después de varios partidos de inconsistencia recuperó su mejor toque de muñeca y anotó 38 puntos que permitieron a los Memphis Grizzlies romper su racha perdedora de tres derrotas y ganaron a domicilio 86-98 a los Detroit Pistons.

El jugador de Sant Boi, que disputó 37 minutos, también capturó cinco rebotes —todos defensivos—, dio cuatro asistencias, recuperó dos balones, perdió tres y puso dos tapones.

Gasol was clutch for #GrindCity



He tied his career-high 38 points (14-17 shooting). @memgrizz beat the @DetroitPistons, 98-86. pic.twitter.com/9kGKKMiLEl