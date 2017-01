Derrick Rose, base estrella de los New York Knicks, ha hecho saltar esta madrugada todas las alarmas en su franquicia al no presentarse al partido que su equipo debía jugar en el Madison Square Garden ante los New Orleans Pelicans. La misteriosa desaparición del base pilló de sorpresa a todos los miembros del equipo. Rose sí estuvo por la mañana en el entrenamiento de tiro, y su entrenador, Jeff Hornacek, contaba con él para el partido. Sin embargo, minutos antes de que comenzara el choque se hacía oficial que el base no estaría con el equipo. Varios miembros de los Knicks se intentaron poner en contacto con el jugador a través del teléfono e incluso se envió a un emisario a buscarle a su casa. Pero no hubo manera de saber de él.

En plena búsqueda de Rose, sus compañeros saltaron a la cancha aún confusos por el paradero de su compañero. Los Knicks cayeron por 96-110 ante los Pelicans, y al acabar varios jugadores, entre ellos Porzingis y Jennings, aseguraban no saber nada de él.

Solo Joakim Noah, íntimo ámigo de Rose desde la época de ambos en los Chicago Bulls, ofreció algo de luz al asunto: «No quiero hablar mucho sobre el asunto porque no conozco bien la situación. Solo estoy feliz de que todo vaya bien».

Hornacek también se refirió al base al acabar el choque ante los Pelicans, pero lo único que acertó a decir es que no tenía información sobre su paradero, pero que esperaba que regresara pronto al equipo.

Derrick Rose, que promedia 17,3 puntos por partido esta temporada, se perdió la pretemporada al ser acusado de una presunta agresión sexual de la que finalmente fue absuelto.

Número uno del draft en 2008, Derrick Rose se convirtió en la gran estrella de los Chicago Bulls en la era post Michael Jordan. Sin embargo, las continuas lesiones lastraron su rendimiento en los últimos años y en el verano del pasado 2016 fue traspasado a los Knicks.