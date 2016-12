Malcolm Brogdon, rookie de los Milwaukee Bucks, fue uno de los protagonistas de la madrugada en la NBA al realizar un imponente mate delante del mismísimo LeBron James. Brogdon, de 1'96 y elegido en 36ª posición en el último draft, está firmando 7,6 puntos por partidos y 2,9 asistencias en su primer año en la NBA, pero sobre todo está destacando por sus espectaculares acciones. Lo que nadie esperaba en Milwaukee es el desparpajo que demostró al retar a LeBron, que no pudo taponar la espectacular entrada a canasta de su rival.

