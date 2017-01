Derrick Rose, de nuevo en Nueva York tras su extraÃ±a Â«desapariciÃ³nÂ»

Derrick Rose, estrella de los New York Knicks, ya está de vuelta en Nueva York tras varias horas desaparecido. El base no se presentó al partido que su equipo debía jugar la pasada madrugada en el Madison Square Garden ante los New Orleans Pelicans, despertando todo tipo de teorías.

Su misteriosa desaparición provocó una total sorpresa en en seno del equipo. Varios miembros de los Knicks se intentaron poner en contacto con él por teléfono e incluso se envió a un emisario a buscarle a su casa. Pero no hubo manera de contactar con el jugador.

Sus compañeros saltaron a la cancha aún confusos por el destino de su compañero y los Knicks cayeron 96-110. Al acabar varios jugadores, como Porzingis y Jennings, o su entrenador, Jeff Hornacek, aseguraban no saber nada de su paradero. Solo Joakim Noah, íntimo de Rose desde la época de ambos en los Chicago Bulls, ofreció algo de luz al asunto confirmando que su amigo estaba bien: «No quiero hablar mucho sobre el asunto porque no conozco bien la situación. Solo estoy feliz de que todo vaya bien».

En las últimas horas se ha confirmado que Rose ya está en Nueva York y que esta mañana se le pudo ver en las instalaciones de los Knicks junto a Steve Mills, el general manager de la franquicia. Al parecer se habría ido a su Chicago natal por un «asunto familiar», aunque este extremo está aún por confirmar.

Número uno del draft en 2008, Derrick Rose se convirtió en la gran estrella de los Chicago Bulls en la era post Michael Jordan. Sin embargo, las continuas lesiones lastraron su rendimiento en los últimos años y en el verano del pasado 2016 fue traspasado a los Knicks. Ya en la presente campaña Rose promedia 17,3 puntos por partido, y parecía haber superado la acusación por presunta agresión sexual en pretemporada, de la que finalmente fue absuelto.