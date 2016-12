48 horas antes de su combate ante Amanda Nunes, Ronda Rousey ha roto su silencio. Sin entrevistas previas ni atención a los medios, la luchadora estadounidense ha aprovechado un vídeo de promoción de la UFC para expresar sus sentimientos.

«No me importa nada más que ganar esta pelea y por eso no gasto ni un gramo de energía en nada más», resumía la luchadora (a partir del minuto 7).

Unas lacónicas declaraciones que dejan clara su intención de centrarse casi exclusivamente en la pelea ante Nunes, la primera desde que Holly Holm la derrotara en su primer combate perdido desde que comenzó su carrera en las Artes Marciales Mixtas.

El Rousey-Nunes será uno de los combates estrella de la velada 207 de la UFC, que este viernes desvelará si Rousey vuelve por sus fueros o si su estrella se apaga definitivamente.