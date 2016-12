María Parra: «Hace unos meses ni me imaginaba que jugaría en el LPGA»

El golf femenino no deja de dar alegrías al deporte español. Por si los cuatro triunfos obtenidos este año en los grandes circuitos (dos en el LPGA y dos en el LET) no fueran suficientes, se han logrado una tarjeta adicional para el tour americano y cuatro para el europeo en 2017. La gaditana María Parra, recién convertida en profesional, podrá jugar a los dos lados del Atlántico gracias a su gran calidad.

-¿Cómo valora la tarjeta del Circuito Americano para 2017?

-Ha sido un gran premio para mí. He luchado muchísimo para conseguirla Ya estaba contenta con la tarjeta europea que me había asegurado y la americana ha sido todo un extra.

-¿Imaginaba hace cuatro meses, cuando todavía era aficionada, que podría jugar en ambos?

-En absoluto. Como estaba jugando muy bien en los torneos profesionales a los que me invitaban veía que tendría opciones de clasificarme para el LET cuando diera el salto en septiembre, pero no miraba más allá. Luego, después del verano, ya vi más cercano el futuro europeo, pero nunca me llegué a plantear jugar también en América, la verdad.

-Su trayectoria en 2016 en el LETAS (Circuito Europeo de formación) fue espectacular, ya que ganó dos torneos a pesar de competir aún con licencia amateur. ¿Qué pensaba al codearse y vencer a las profesionales?

-Estas dos victorias (en Suecia y en Noruega) me dieron mucha confianza en mis posibilidades, pues me di cuenta de que estaba trabajando en la dirección correcta. Y me dejó claro que podía ganar un torneo al más alto nivel... aunque evidentemente no tiene nada que ver con lo que sería triunfar en el LPGA. Pero las ganas de repetir no me las quita nadie.

-¿Va a cambiar mucho su preparación de cara a sus nuevos retos?

-No mucho. Ahora mismo ya estoy trabajando mucho física y técnicamente (dos sesiones diarias) y creo que vamos a seguir así. Mi profesor JuanAntonio Marín así lo piensa y no parece que vayamos a cambiar.

-¿Tiene pensado ya cómo confeccionar su calendario para poder compaginar los dos circuitos?

-Voy a tratar de hacerlo como Carlota Ciganda. Empezaré jugando allí y trataré de alternarlos. Me centraré más en el LPGA, pero en cuanto tenga una oportunidad de venir aquí lo haré. Me siento más cómoda cerca de casa.

-¿Ha tenido tiempo de hablar con alguna jugadora que le pueda decir lo que se va a encontrar allí?

-Sí, tanto Carlota como Azahara Muñoz me llamaron en cuanto me saqué la tarjeta y me felicitaron. Estuvieron muy cariñosas y me recalcaron que para cualquier cosa puedo contar con ellas, que me van ayudar en lo que sea.

-¿Qué se espera encontrar cuando se coloque en el «tee» del 1, en su primer torneo del circuito americano?

-Va a ser difícil de manejar, imagínese, verme allí al lado de unas jugadoras que meses antes veía por televisión... Ciertamente va a ser complicado no ponerme nerviosa, pero también será un honor para mí poder jugar con ellas que son las mejores del mundo.

-Una vez cumplido el objetivo de formar parte de la elite internacional, ¿dónde está su límite?

-Soy muy competitiva y cuando me presento en un torneo siempre es para ganarlo. Un victoria internacional estaría genial, igual que poder jugar la Solheim Cup representando a Europa. Pero lo que más ilusión me hace es poder participar en unos Juegos Olímpicos. Sé que es muy difícil, porque sólo lo consiguen unos privilegiados, pero espero poder hacerlo.

-¿Se ve con nivel para conseguirlo?, ¿que necesitaría mejorar en los próximos años?

-Pues no lo sé, como la experiencia siempre ayuda, creo que poco a poco, según vaya jugando torneos, podré ver lo que tengo que mejorar y así poner las bases para lograrlo.

-¿Cómo se definiría como jugadora, a día de hoy?

-El juego largo lo tengo bastante bien y no me preocupa en demasía... Donde veo que hay más diferencia entre las buenas golfistas y las estrellas es en el juego corto. Si vas bien en los segmentos de «approach» y «putt» tienes mucho ganado para triunfar. Hasta hace poco tiempo mi juego corto no estaba tan bien, pero últimamente he mejorado muchísimo y me siento más confiada con él.