La exposición abre los patios de los antiguos juzgados. Y vuelven los recuerdos de los mayores. «Me acuerdo de lo que pasaba en Triana, cuando se ponían sábanas blancas en los balcones para evitar que las tropas entraran»; «yo voy buscando lo que ocurrió en la Macarena, donde vivía mi tío que desapareció»… y así los que se acercan a la exposición «1936-1939 Sevilla en Guerra», van revolviendo su memoria con recuerdos familiares o los relatos de los mayores. «Muchos vienen acompañados de sus nietos», dice Amparo Alonso, directora del archivo.

La muestra, inaugurada el pasado noviembre en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, conmemora el 80 aniversario de la Guerra Civil. La exposición estará abierta hasta el próximo quince de febrero, y reúne un gran fondo documental, mucho inédito hasta la fecha, de importantes archivos, tales como el Fondo de la Prisión Provincial de Sevilla, del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº1 de Sevilla, del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas y del Fondo de la Naviera Ybarra.

Según la directora del Archivo Provincial, Amparo Alonso, «queremos transmitir a través de lo que se ve en los documentos cómo transcurrió el golpe militar del 36 y luego la dura represión que se impuso sobre todo, en Sevilla capital, aunque también de lo que hemos podido localizar de distintos pueblos de la provincia».

Pero la investigación de este capítulo de la historia de España siempre produce sorpresas, «hemos encontrado documentos que eran desconocidos y que han aparecido en fondos no relacionados con el tema de la Guerra Civil. Por ejemplo, en una colección fundamentalmente referida a temas de cofradías de Sevilla, hemos hallado un pasquín que se imprimió sobre la marcha el día anterior al golpe, el 17 de julio del 36, para que lo metieran en los aviones que salieron de Tablada y los lanzaran en la zona sublevada en el norte de África. En el pasquín se decía a los rebeldes que depusieran las armas o bombardeaban. Es curioso porque el documento lo hemos encontrado conservado con una nota al margen en la que decía «prueba cogida a El Liberal de Sevilla, muestra de su actuación canallesca en contra del Ejército».

Una de las historias de la memoria colectiva que desmonta la exposición, es la de que el general Queipo de Llano tomó Sevilla con muy pocas fuerzas y dos camiones «dando vueltas por la ciudad. No fue así. Hemos tratado de exponer todo el proceso que fue mucho más complicado, no fueron tan pocas las fuerzas, y eso se refleja en los documentos. Y también se puede ver la respuesta del Gobernador Civil, Rendueles, cuyo documento de ingreso en prisión posterior hemos encontrado, que intentó que no hubiera desobediencia en las calles ni derramamiento de sangre, y cómo la guardia de asalto intentó defender los puntos clave de la ciudad, pero fue imposible luchar contra un cuerpo de artillería con cañones. Los documentos no mienten, están ahí».

Si bien los visitantes se paran siempre en la primera parte de la exposición que relata los días iniciales del golpe militar, sin embargo es el ámbito referido a la represión posterior, lo que llama más la atención. Quizás, dice Amparo Alonso, «porque es lo que menos está contado. En los documentos se relata la represión, cómo se quitan las casas a las familias, y cómo estaban los presos hacinados en las cárceles.