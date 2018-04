NO SIN MÚSICA 2018 Vintage Trouble y Mala Rodríguez cierran el cartel del No sin Música 2018 El festival, que se celebra en el Puerto de Cádiz del 19 al 21 de julio, cuenta también con Bunbury, Residente y Kase.O

LA VOZ

El festival No Sin Música 2018 ya ha cerrado su cartel para los conciertos de este verano en el Puerto de Cádiz. La Mala Rodríguez y Vintage Trouble, además de Dinero, son las grandes incorporaciones de este último día para confeccionar un programa espléndido. Los organizadores confían en seguir aumentado tanto en calidad como en presencia

La Pompa Jonda, Merche Corisco, Astropálido, Supersonika y Lost Bullet también actuarán en Cádiz este 2018, en el que el No Sin Música se celebrará los días 19, 20 y 21 de julio.

La irrupción de Vintage Trouble es la confirmación de que este festival va ganando solidez y es uno de los mejores de la temporada estival en España. Esta banda estadounidense, de Los Ángeles, mezcla blues, soul y rock and roll, y en enero ya realizó una gira que incluyó Barcelona, Valencia, La Coruña y Santander.

La jerezana Mala Rodríguez ha sido capaz de fusionar el rap y el flamenco . Con 'Bruja' obtuvo tres nominaciones a los Premios Grammy Latinos, consiguiendo llevarse el de Mejor álbum urbano.

El rock vendrá de la mano de Dinero, la banda formada por Sean Marholm, Rubi Giménez y Ekain Elorza.

De esta forma, estos ocho participantes se unen a la sexta edición del No Sin Música, que contaba ya con los siguientes conciertos confirmados: Bumbury, Residente, Izal, Kase. O, Dorian, Zoé, La Pegatina, La M.O.D.A, _Side Cars, Viva Suecia, Marky Ramone, We the Lion, Rufus T. Firefly, Antílopez, Shinova, Los Labios, Triángulo Inverso, Santísima, The Milkyway Express, La Tarambana, Last Drop, El Lobo en Tu Puerta, Estíbaliz, San Remo Pop y Alan Nepa.