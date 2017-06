Â«Es mÃºsica sin etiquetas, sin raza, por eso este No Sin MÃºsica es una maravillaÂ»

El hacedor de canciones, el cantautor del buen rollo y el optimismo, el genio auténtico. Juan Gómez 'El Kanka' aparecía hace tres años por Cádiz con la mirada y media sonrisa del debutante y regresa este verano al mismo festival como un artista consagrado y con una legión de seguidores por todo el territorio nacional.

Este malagueño del 82 sufre una inyección de energía cuando se sienta bajo el sol de la Tacita. La carcajada aumenta el volumen, exhala la alegría por los poros mientras se refresca con una caña. Está en casa, con viejos amigos y nuevos retos, como el del próximo julio en el Puerto gaditano. El No Sin Música le abre las puertas de nuevo para completar un cartel de primera fila.

«Me mola muchísimo este festival», agrega El Kanka con la frescura que tiñe la sincerdad. «Fue mi primer festival 'gordo', hace tres años, el más multitudinario hasta esa fecha. Una puertecita que se abría y se ha quedado bien grabada». Por ello no es un artista más de la quinta edición, sino quien en su paralelo camino ilustra el crecimiento del No Sin Música.

No Sin Música, festival hecho desde el corazón

«Tengo amistad con los organizadores y se nota que lo hacen con cariño, que este festival está hecho desde el corazón. Se sienten las ganas de traer buena música a Cádiz», reflexiona El Kanka.

Sorprende encontrarse «con un cartel muy ecléctico. Rosendo, Amaral, yo... la verdad que no tenemos nada que ver», comenta riéndose. «Es música distinta pero de calidad. Del gusto de los organizadores y con grupos y artistas que moverán público y elevarán la afluencia. Música sin etiquetas, sin raza, y eso me gusta mucho. Iván Ferreiro, Kike González, Coque Malla, Lori Meyers...».

El Kanka y Amaral, en la presentación del cartel. - LA VOZ

Y merece un aplauso porque «es un 'cartelón'. Sí, creo que es el mejor de todos los años. El No Sin Música va creciendo desde que nació, poquito a poco. Ha ido ampliando los días, las actuaciones, los actos complementarios... va trayendo cosas nuevas y lucha por el mejor cartel posible».

Le encanta formar parte de esta «maravilla. porque Cádiz es una ciudad que siempre acompaña, con su playa y su gente. Le hace ser especial». Vecino de Málaga, es un fiel seguidor del Carnaval gaditano «y todas las noches de febrero tengo mi cita con la radio o la tele para ver al Selu, Martínez Ares, Bienvenido y tantos otros. Además flipo con el Carnaval callejero y eso que todavía no he podido ir, lo sigo por internet. Pero ya estoy pensando hasta parar algún febrero porque no me lo quiero perder».