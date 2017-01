Ed Sheeran publicarÃ¡ nuevo disco el 3 de marzo

Después de arrasar en iTunes y Spotify con «Castle on the hill» y «Shape of you», los dos primeros adelantos de su nuevo disco, Ed Sheeran ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de «Divide», el tercer trabajo de su carrera.

Será el 3 de marzo cuando el artista británico publicará este nuevo álbum, que llegarán tres años después su anterior obra, «X», editado en 2014 y que acumula casi ocho millones de ventas en todo el mundo. Debido, precisamente, a ese descomunal éxito, el músico inglés abandonó las redes sociales en 2015 para tomar distancia, descanar y componer tranquilamente nuevas canciones para su tercer trabajo.

«El tercer disco está en camino y es lo mejor que he hecho hasta ahora. Os veo a todos el próximo otoño, gracias por ser increíbles», dijo en diciembre de 2015, cuando abandonó las redes. Su retorno se produjo a mediados de diciembre de 2016, cuando publicó una imagen azul en sus cuentas en Twitter, Facebook e Instagram, lo cual venía a confirmar que ese tercer disco estaba en camino.

El pasado 6 de enero, Ed Sheeran presentaba las dos mencionadas canciones, que se encaramaron rápidamente a lo más alto de las plataformas digitales de streaming.

Su nuevo álbum tendrá doce canciones: «Castle on the hill», «Shape of you», «Eraser», «Dive, Perfect», «Galway Girl», «Happier», «Hearts Don't Break Around Here», «New Man», «What Do I Know?», «How Would You Feel (Paean)» y «Supermarket Flowers».