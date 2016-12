El maestro Paco de Lucía, emblema, junto con Camarón de la Isla, de la renovación y difusión mundial del flamenco, fallleció el 25 de febrero de 2014 en Cancún (México) a los 66 años. Nacido en Algeciras (Cádiz) el 21 de diciembre de 1947, Francisco Sánchez Gómez habría cumplido hoy 69 años y, con tal motivo, Google ha decidido dedicarle su famoso «doodle», una exposición en la plataforma en Google Arts and Culture y un concierto en su ciudad natal, interpretado por sus sobrinos, José María Banderas y Antonio Sánchez.

Discípulo de Niño Ricardo y de Sabicas, y respetado por músicos de jazz, rock o blues por su personal estilo, Paco de Lucía logró, entre otros muchos reconocimientos, un Grammy al mejor álbum flamenco (2004); el Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco; la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (1992); el Premio Pastora Pavón La Niña de los Peines (2002); y el honorífico de los Premios de la Música (2002).

A los 7 años cogió por primera vez una guitarra de la mano de su padre y luego de su hermano mayor. Por su madre portuguesa fue conocido como «Paco, el de Lucía», al identificar, igual que en Andalucía, al hijo con el nombre de la madre, Lucía Gomes. Con 12 años formó el dúo Los Chiquitos de Algeciras con su hermano Pepe al cante, grupo que triunfó en 1961 en un concurso de Jerez y con el que grabó su primer disco.

Contratado por el bailarín José Greco en 1960 como tercer guitarrista de la Compañía del Ballet Clásico Español, Paco de Lucía hizo su primera gira por Estados Unidos y, después, fue segunda guitarra y viajó por medio mundo. Por entonces conoció a los guitarristas Sabicas y Mario Escudero, que le animaron a componer su propia música. Se integró con 17 años en un grupo financiado por los representantes alemanes Horst Lippmann y Fritz Rau para su espectáculo «Festival Flamenco Gitano», con el que recorrió Europa y en el que figuraban Camarón, El Lebrijano, El Farruco y Juan Moya.

Paco de Lucía y Camarón, fotografiados en 1973 - EFE

Acompañado con frecuencia al cante por sus hermanos Ramón de Algeciras y Pepe de Lucía, editó sus primeros discos en solitario a mediados de los 60: «La Fabulosa Guitarra de Paco de Lucía» (1967) y «Fantasía Flamenca» (1969). Su consagración le llegó en los 70 con memorables actuaciones en el Palau de Barcelona y Teatro Real y Teatro Monumental de Madrid. Su primera grabación en vivo, «Paco en vivo desde el Teatro Real», se convirtió en primer LP de Oro.

Con Camarón de la Isla

Fue en Madrid donde surgió la mítica pareja El Camarón-De Lucía, tan virtuosa y purista como renovadora del flamenco y que se tradujo en más de diez discos de estudio, como «El Duende Flamenco» (1972) y «Fuente y Caudal» (1973). Fue Premio Castillete de Oro del Festival de Las Minas 1975; Single de Oro 1976 por su magnífica rumba «Entre dos aguas» y LP de Oro, 1976 por «Fuente y Caudal». Actuó en La Habana en 1980 y la discográfica Philips editó su obra completa ese mismo año. Paco de Lucía fue distinguido con el Premio Luna de la Agrupación de Periodistas del Espectáculo de Barcelona.

Entró en contacto con la música brasileña y después con el jazz, de forma que incorpora a su guitarra registros nuevos, elementos en los que radica la verdadera revolución de su estilo. Primer renovador, Paco de Lucía se atrevió a fusionar el flamenco con la música clásica de Falla, Rodrigo y Albéniz, y con el jazz de Pedro Iturralde, Chick Corea, John McLaughlin, Al Di Meola o Larry Coryell. Con estos tres últimos formó The Guitar Trio, con los que recorrió Europa y grabó «Friday Night in San Francisco» y «Passion, Grace and Fire». Fundó en 1981 su Sexteto, con Ramón de Algeciras (segunda guitarra), Pepe de Lucía (cante y palmas), Jorge Pardo (saxo y flauta), Rubem Dantas (percusión) y Carles Benavent (bajo), lo que le permitió crear el concepto actual de grupo flamenco.

Paco de Lucía recorrió prácticamente el mundo entero con su guitarra en mano: Nueva York, Moscú, Lausana, Tokio.... ciudad en la que presentó en 1990 su célebre versión a la guitarra del «Concierto de Aranjuez», de Joaquín Rodrigo, acompañado por la Orquesta de Cámara Telemann y los guitarristas José María Bandera y Juan Manuel Cañizares. Esta versión la llevó luego a 30 ciudades de Iberoamérica.

Colaboró en el disco «Potro de Rabia y Miel» de su gran amigo Camarón, y su muerte, en 1992, le llevó a cancelar sus actuaciones por todo el mundo durante casi un año e incluso pensó en retirarse. Un año después regresó a los escenarios con una nueva gira europea. Dio cuarenta recitales en Estados Unidos y grabó «Live in America».

Sus discos

Entre sus discos están «Fantasía flamenca», «Recital de guitarra», «El duende flamenco de Paco de Lucía», «Fuente y caudal», «Almoraima», «Solo quiero caminar», «Paco de Lucía en Moscú», «Zyryab» (sobrenombre del iraquí-cordobés Abu al-Hasan Alí ibn Nafi, ss. VIII-IX, considerado precursor de la guitarra andaluza), «Siroco» y «Lucía» (1998).

Tras un silencio de cinco años, en 2004 publicó «Cositas Buenas», calificado por la crítica de «obra maestra» y que contiene ocho temas inéditos, como un trío con la guitarra de Tomatito y la voz recuperada de Camarón, y que le proporcionó ese año el Grammy Latino al mejor álbum flamenco. Un año antes había publicado su primer recopilatorio, «Paco de Lucía por descubrir», con sus trabajos de 1964 a 1998.

El 29 de junio de 2010 ofreció un magnífico recital a los 2.500 espectadores que se dieron cita en el escenario Puerta del Ángel de Madrid. En 2011 puso su guitarra en un disco de flamenco tradicional de Miguel Poveda. Este mismo año el cantante participó un álbum de boleros de Rubén Blandes con la agrupación musical costarricense Editus.

Compuso e interpretó las bandas sonoras de las películas «La Sabina» (1979, de José Luis Borau), «Montoyas y Tarantos» (musical de Carlos Saura, 1981), «Carmen» (Carlos Saura, 1983), «The Hit» (Stephen Frears, 1984) y «Sevillanas» (Carlos Saura, 1991). Grabó con Bryan Adams la canción «Have You Ever Really Loved A Woman» para la película «Don Juan De Marco» (Jeremy Leven, 1995).

Padre de tres hijos de su primer matrimonio, Paco de Lucía pasaba largas temporadas en Cancún (México), donde falleció, a los 66 años, a causa de un infarto.