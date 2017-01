Luar Na Lubre: «La constancia, la tenacidad y la motivación cimentan nuestro proyecto»

Cuando se habla de música celta hecha en Galicia, enseguida viene a la cabeza el nombre de Luar Na Lubre. La formación liderada por Bieito Rubido cumple treinta años, en los que han llevado los sonidos de su tierra por medio mundo. Para celebrarlo han publicado un álbum titulado simplemente «XXX», que tendrá su correspondiente gira de presentación.

¿Se podrían resumir en una frase estos treinta años de Luar Na Lubre?

La constancia, la tenacidad y la motivación cimentan el proyecto.

¿Cuál crees que ha sido la evolución fundamental en el sonido de la banda?

Yo creo que la banda tiene un sonido diferente en cada uno de sus trabajos. Hay una aportación colectiva que hace que nuestro proyecto, aun con personalidad definida, sea voluble y abierto a sonoridades nuevas.

¿Qué hubiera sido del grupo sin la intervención de Mike Olfield con su versión de «O Son Do Ar», que catapultó al éxito a la banda?

Las circunstancias obviamente habrían cambiado de un modo significativo pero voy a responder como buen gallego con otra pregunta... ¿Qué hubiese sido del apoyo de Mike Oldfield si Luar Na Lubre no fuese un grupo tenaz, trabajador y con proyecto?

¿Qué otro u otros momentos fundamentales cree que se han producido en este tiempo? Ese instante en que se convirtió en mágico...

Los primeros conciertos fuera de Galicia y también los primeros a nivel internacional nos marcaron mucho, especialmente los de Buenos Aires, Montreal o Jerusalén... Fueron momentos muy especiales para no olvidar.

¿Que significó el último cambio de vocalista, con la incorporación de Paula Rey?

El cambio de vocalista significa renovación y continuidad. Luar Na Lubre tuvo cuatro vocalistas, y tanto el sonido como la idea de trabajo siguen siendo muy parecidos, aunque cada una de ellas aportó siempre un matiz interesante.

¿Qué sorpresas destacarías de las que se incluyen en el disco conmemorativo?

La versión actualizada de tres temas de trabajos anteriores, la versión de uno de los temas más clásicos de la música celta gallega como es «Fonte do Araño» con la voz de Ismael Serrano y la inclusión de la versión que hizo Mike Oldfield de «O Son Do Ar» retitulada como «The song of the sun» son las novedades fundamentales, pero la selección especial que se hizo de temas también le da un «toque» sorpresivo.

¿Qué planes hay en 2017 para celebrar este aniversario?

Fundamentalmente girar por toda España y algún que otro viaje fuera (Portugal, México....) y ponernos a preparar lo que será nuestro próximo CD que pensamos grabar este 2017.

¿Qué reconocimiento tiene hoy la música de raíces? ¿Es algo que a lo largo de este tiempo ha mejorado, ha empeorado, va por rachas…?

Ha mejorado considerablemente, pero ahora mismo no sólo la música de raíces sinó todas las músicas están pasando un momento extremadamente delicado. Por lo demás, como todo en la vida, hay «rachas» y momentos. Creo que hay que seguir trabajando y demostrando.