El Gobierno de Murcia asegura que el SOS 4.8 sigue adelante

La Comunidad Autónoma de Murcia seguirá adelante con la celebración del Festival SOS 4.8 en 2017, según han informado fuentes del Ejecutivo murciano.

Desde el Gobierno se ha recordado que desde que Legal Music anunció esta semana que tenía dificultades para hacerse cargo de la organización del festival por su situación económica -la sociedad se encuentra en preconcurso de acreedores-, más de una decena de promotoras se han interesado en hacerse cargo del evento cultural, aceptando las condiciones que tenía Legal Music por parte de la Comunidad Autónoma.

Según expresan las mismas fuentes, el festival «está por encima de la situación de una empresa» y el trabajo conjunto de Comunidad Autónoma, Ayuntamiento de Murcia y patrocinadores principales hará posible la celebración de la décima edición del festival.

La reacción del Gobierno murciano llega después de que Legal Music anunciara que no va a celebrar la décima edición del festival, programada del 28 al 30 de abril de 2017, por la «irresponsable actitud» de la Consejería de Cultura. La promotora, en preconcurso de acreedores y que señala que el evento no puede realizarlo otra firma porque ellos son «sus creadores originales», ha emitido un comunicado en el que asegura que el festival SOS no celebrará su décima edición y que «esta triste decisión se toma tras más de cinco años de infructuosos esfuerzos por parte de la compañía por clarificar la relación con la administración regional y solventar la problemática situación en que se encuentra el proyecto».

Los programadores afirman que «la única decisión posible y responsable en estos momentos, teniendo en cuenta la actitud que mantiene la Consejería de Cultura, es acordar la suspensión para clarificar la situación con la Administración Pública y evitar que este difícil momento pudiese estallar en fechas más cercanas al festival». En su escrito, los organizadores agradecen a los patrocinadores y público el apoyo encontrado siempre y aseguran que se va a proceder «de forma inmediata» a devolver el dinero a todos aquellos que hubieran adquirido sus entradas para la próxima edición del SOS.