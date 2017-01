Festival Actual, un buen comienzo de aÃ±o

Desde 1991, La Rioja tiene el honor de celebrar el primer festival del año. Bajo el antetítulo de Escenario de Culturas Contemporáneas, hoy se inaugura el Actual 2017, con la música como principal protagonista, con las diferentes bandas y artistas afrontando el reto de hacer entrar en calor al público en estos primeros e invernales días de enero, pero también hay muestras de teatro, danza, pintura y cine.

Las principales actuaciones tendrán lugar en el Palacio de Deportes de La Rioja. Allí, el viernes 6 de enero se darán cita The Owl Project, Elefantes y Love Of Lesbian. Los primeros son los ganadores de la anterior edición de la Guerra de Bandas, por lo que abrirán a las 22.00 la noche con su rock electrónico de influencia británica. Por su parte, Elefantes llegan con «Nueve canciones de amor y una esperanza», un disco monográfico y desgarrador dedicado a ese delicado órgano llamado corazón. Los últimos en aparecer serán Love Of Lesbian, un grupo que parece abonado a todo festival que se precie. «El poeta Halley» es su más reciente entrega, un álbum en el que vuelven a dejar constancia de que son unos auténticos magos a la hora de combinar alegrías y melancolías.

Un día después, el sábado 7, por el mismo escenario aparecerán dos de las bandas más populares del pop español: Amaral con su sonido guitarrero, y La Pegatina & Friends con su abrasador y colorista combinado de rumba y ska. De telonero estará Talisco con sus divertidas melodías bailables.Las mañanas de los días 2, 3 y 4 tendrán un aire más tranquilo con, respectivamente, Alice Wonder, Iseo y Pájaro Sunrise. Son las llamadas Matinales con «Estrella», en la sala Wine Fandango.

Pasado el mediodía se organizan las sesiones Vermú Torero, en las Bodegas Franco-Españolas, con Tempo Phobia y John Berkhout (día 3), Frank y Morgan (4), y Pan Total y Delafé (7).En el ciclo Café Cantante, en el Círculo Logroñés, se podrá escuchar el folk-pop delicado a la par que atrevido de Bambikina (día 2); a Nora Norman, la chica que impactó a través de las redes sociales y que parece llevar el soul en la sangre (3); y la particular propuesta de Marta Fernández Calvo, que aúna gastronomía y música (4). De los Conciertos en las Bodegas, también en las Bodegas Franco-Españolas, las principales propuestas son las de 7 Notas 7 Colores (lunes, 2) y Los Bengala (3).