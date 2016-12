Nació como José Miguel Manzano en tierras andaluzas, pero ahora todos le conocen como Skone, el campeón internacional de la Red Bull Batalla de Gallos 2016. Su título le precede. De hecho, la victoria ha marcado su aspecto personal, pues prometió que se iba a teñir si ganaba esta competición de improvisación, y a la redacción de ABC ha llegado todavía con el pelo rosa.

Sin embargo, este malagueño es algo más que un campeón internacional de freestyle. Es el ejemplo vivo de que la perseverancia es garantía de un buen futuro. Así lo ha demostrado tanto en el rap (lleva participando en batallas de gallos a nivel oficial desde 2008) como en su vida diaria. No en vano, ha pasado por decenas de trabajos antes de escalar a lo más alto del corral. «He trabajado de todo y me he buscado la vida siempre», señala.

Como él mismo explica durante la entrevista, si por algo ha destacado ha sido por encontrar un estilo personal basado en rimas ácidas. «He sido un cabrón en las batallas durante todo el año», dice sin pelos en la lengua. Sin embargo, en las distancias cortas se muestra como una persona cercana y agradable. Casi da la confianza de un amigo de esos de toda la vida que hemos tenido en nuestra misma calle.

Pregunta tras pregunta se muestra vivaz y responde con una sonrisa. Así, hasta que recuerda que su vida no ha sido un camino de rosas. Entonces un tono serio se deja entrever en sus palabras. El Skone queda a un lado y habla José Miguel. «No es que sea un mártir, pero ha sido duro. Con todo, hay dos formas de enfocar la vida. Puedes ser tu propio viento, el que empuja tu veleta, o que sea el de tu entorno», explica. Su forma de pensar y sus ansias de superación le han llevado hasta donde se encuentra pues, como él mismo cuenta, «la vida es como un videojuego, hay que ir superando los niveles por muy duros que sean».

«Por hacer un tipo de música diferente no eres menos rapero ni menos real»

1-¿Cuál fue el primer pensamiento que te vino a la cabeza cuando mencionaron tu nombre como campeón internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2016?

El pensamiento previo era que iba a ganar Jota, lo tenía clarísimo al 100%. No por nada, sino porque como el público no me gritaba ni me hacía ruido, el jurado me daba réplicas todo el rato… Al final, aunque tú creas que sí, te llegas a plantear que quizá no lo estés haciendo tan bien. Así que cuando gané pensé... «¿en serio?». Estuve pensando eso unos tres días (risas).

2-¿Y la primera persona que se te vino a la cabeza?

Esto es bastante personal, pero bonito. Tres días antes de ir a Perú me enteré de que había fallecido una amiga mía en un accidente. Así que ella, y mi prima, que también falleció el año pasado, fueron las primeras en las que pensé.

3-Si no tenemos en cuenta a tus compatriotas y amigos Arkano y Chuty, de los gallos que participaron en Perú, ¿quiénes te llamaron especialmente la atención?

Valles-T, el chico de Colombia, me gustó mucho. Papo MC lo hizo muy bien. Y Lancer Lirical, el chaval de Venezuela.

4-Se ha hablado mucho del público en Perú. Hace unos días publicaste un vídeo en tu canal de YouTube invitando a cerrar la polémica y recordando que el hip-hop es unión. ¿Hubo algún detonante concreto que te hiciera grabarlo?

No ha habido un detonante concreto, ha sido una rutina de comentarios negativos. La gente confunde apoyar a un artista con denigrar a los demás, como si apoyar a alguien implicara destruir al resto. Por otro lado, he recibido y sigo recibiendo un montón de mensajes de apoyo de gente de Perú disculpándose por el público de la Final, explicándome que no todos son así. Hice el vídeo porque creo que soy el «abanderado» de esta polémica, y por eso también podía ser quien la cerrara.

Skone, batallando contra Jota en la internacional - RED BULL

5-¿Qué te parecen los nuevos formatos en las competiciones de freestyle, que se esfuerzan en demostrar improvisación real (objetos, imágenes, palabras, 120" a 4x4, etc.)? ¿Cuál es tu prueba favorita?

Me encantan. Porque, de verdad, no todo el mundo improvisa. Cualquiera que entienda de batallas lo sabe. A los que improvisamos de verdad, entre los que me puedo incluir, cuando nos ponen un tema es la prueba que mejor nos sale. Relaja un montón porque solo te tienes que ocupar de ti mismo. Cuando son batallas libres te tienes que ocupar de ti mismo y de lo que traen preparado los demás. Así que ese tipo de formatos me tranquilizan.

6-¿Cómo fue el proceso para apuntarte a tu primera Red Bull?

Empecé a improvisar de manera casi lúdica, porque vi «8 millas». Es muy ridículo pero es la verdad. Eminem llevaba la capucha para ir a trabajar y yo la llevaba para ir al colegio, así que pensé que yo también podía molar (risas). Empecé a rapear hacia 2006, no improvisaba tanta gente como ahora y ganaba todo en Málaga. Me cogieron para la Red Bull de 2007 pero no pude ir, y ya en 2008, con un bagaje de batallas en Andalucía, me volví a apuntar y salió guay.

«Antes, en España salían 5-6 discos de rap al año y los escuchaba todo el mundo»

7-Cuéntanos un poco cómo fue el debut.

Es la vez que más nervioso he estado en mi vida antes de salir a una batalla. Cuando eres tan pequeño le tienes demasiado respeto a Red Bull, y creo que se le tiene que perder un poco, en el buen sentido. Hoy día muchos chavales no participan para divertirse, lo ven como quien juega la Champions, como si perder significara que van a desahuciar a su familia y ganar que se van a mudar a Dubai. Hay que disfrutar sin más. Y yo en 2008 también cometí ese error, estaba en el backstage a punto de que me dieran ocho infartos.

8-Llevas combatiendo desde 2008 y has tenido rivales de todos los colores y niveles, ¿cuál dirías que es el más duro al que te has enfrentado?

Siempre pienso que cuanto más bueno sea el rival, más paliza le voy a dar, aunque después pierda yo. Pero sí es cierto que hay tres personas en el mundo con las que ganar o perder siempre depende de la circunstancias. Si tú estás al 100% y él también, puede ganar cualquiera, da igual. Son Chuty, Arkano y Aczino. Mañana me enfrento con cualquiera y no sé qué puede pasar. Da igual que yo esté en un momento «Super Guerrero». Con ellos tres, ganar o perder es plenamente circunstancial.

9-Entonces, la batalla con Arkano en la semifinal de la Red Bull 2016 sería especial…

Nos hacía mucha ilusión competir. Somos amigos desde hace un montón de tiempo, y a veces elucubrábamos pensando qué pasaría si nos tocaba enfrentarnos en la Final Internacional. Que nosotros dos estemos entre los tres primeros «freestylers» del mundo es un orgullo. Me hizo un montón de ilusión. Y además me hizo más ilusión porque le gané yo (risas).

10-¿Cómo ha evolucionado tu estilo?

Al principio era muy gracioso y me fui volviendo un cabrón, la verdad (risas). He intentado mantener ambas cosas. Como en los partidos de fútbol, hay que saber leer las batallas: depende de a quién te enfrentes tienes que ir por un camino u otro. Por ejemplo, si me toca contra Aczino, que es muy violento rapeando, yo no me puedo poner muy violento, porque estoy entrando en su juego. Si le respondo con gracia, transmito que no me lo estoy tomando en serio y le estoy quitando peso absolutamente a todo lo que dice.

El lenguaje no verbal también es muy importante, es como una energía que suple a otra: si tú estás súper enfadado y yo te estoy diciendo «tranquilo tío, no te rayes, todo bien», consigues que el público perciba que el otro está haciendo el ridículo. Como cuando me la hizo Arkano, yo estaba muy agresivo y él se reía de mí.

Mi estilo va a variando en función de todo esto, aunque siempre he sido bastante fiel a lo que soy, y he pasado por un montón de modas (dobles tempos, métricas…). Yo respeto a todo el mundo, pero siempre he hecho lo que a mí me mola y eso seguiré haciendo.

11-¿Hasta qué punto están dejando de influir en las decisiones de los jurados los “punchlines” respecto a otros criterios como estructuras o “flow”? ¿Los chistes ahora penalizan?

Creo que es un error porque a veces se dejan influir por cosas que al final solo son modas pasajeras. Está genial que se valoren, pero una persona que rapee bien, con mucho «flow», siempre va a rapear bien: aquí, con Mayumaná tocando, o con una una rana de fondo. No esta haciendo ningún tipo de esfuerzo mental por rapear bien porque ya lo tiene, ya le sale. Lo más complicado es sacar frases. Me parece un poco ridículo que una cosa contrarreste a otra, y que si no utilizas un recurso determinado ya te echen para atrás.

Además, con internet, todo es tan fugaz que los chavales necesitan un ídolo nuevo todo el rato. y cuando llega otro, lo demás ya no vale. A veces el jurado se deja influir por eso, y no mola. Tampoco estoy de acuerdo con que una batalla se cuente por puntos, porque no es un partido de baloncesto. Batallar va de energía, de puesta en escena… Intentar «matematizar» eso no tiene sentido.

12-Te defines como un tío optimista y positivo, pero tu manera de rapear en batallas se caracteriza precisamente por resaltar lo negativo del otro. Ya es conocida tu frase «vaya mojón de rima» para comenzar la réplica a tu rival. ¿Eres un poco «cabroncete» o es que funciona así? ¿Cómo llevas ese contraste?

Es hacer daño por hacer daño, qué os voy a decir. Soy muy cabrón (risas). A parte, cuando te toca un chaval que a lo mejor no es tan perro viejo, eso lo desestabiliza. Además, le quita el peso del tirón. A lo mejor el público le está gritando una frase, y si tú le dices «vaya mierda acabas de soltar», les haces dudar pensando que puede ser una mierda, aunque haya sido un «frasón».

Personalmente, sí me considero una persona optimista, me río todo el rato y procuro pasármelo bien en cada cosa que hago y siempre lo intento transmitir en las batallas. Aunque a veces me ponga muy agresivo, estoy disfrutando. Imagínate llevarte todo eso a casa si no...

13-¿Qué hace un gallo el resto del año, cuando no es temporada de pelea?

Metido en el granero, tapado sin luz. Y luego te pegan para que salgas (risas). Llevo todo el año haciendo shows de freestyle, participando en batallas ya cerradas -como veladas de boxeo-... Estamos generando cierto público y eso crea dinero, seríamos tontos si no lo aprovecháramos. A parte de eso hice Arte Dramático y estoy de colaborador en «Anda ya!». Hago de todo, e intento hacerlo todo el rato. Red Bull es la fecha clave, como el examen de final de curso. Es una fecha señalada, como la Champions, pero no se puede vivir de ello porque es una vez al año.

«El odio en YouTube es el reflejo de la parte del público más joven»

14-¿Se puede vivir del freestyle hoy día?

Es complicado, pero hay unos pocos que lo estamos consiguiendo y mola un montón. Pero hay que encontrar algún tipo de soporte, algo un poco más independiente a Red Bull para darle una continuidad. Poco a poco, los medios lo están haciendo. Arkano está también en televisión y radio, a mí me están llamando... Mola contar con ese apoyo y mola que se vea que el «freestyle» es una cosa ajena al rap, porque le gusta a gente totalmente ajena al género musical.

Una de mis ideas es darle una tridimensionalidad y tocar varios palos. Os voy a desvelar un proyecto que tengo en mente: ¿Cómo se podría llevar el freestyle a teatros, teniendo en cuenta que también hay espectáculos de improvisación teatral? ¿Cómo aunarlos? Estoy en esa búsqueda porque creo que el modelo competitivo de Red Bull está genial pero es un poco «caduco». No vas a estar con 40 años insultando a otro chaval en un escenario.

15-¿Crees que algún día sonará rap en las radios españolas sin que nadie se lleve las manos a la cabeza? Como en EE.UU., por ejemplo.

Creo que sí, pero es necesario que intervengan dos factores: medios y público, los dos tienen que hacer un esfuerzo. No se trata de hacer «radiofórmula», pero que los dos se aúnen. Es cuestión de tiempo, hoy día todos los chavales de entre 16 y 25 años llevan al menos una canción de rap o de trap en el móvil. Se está normalizando, al igual que fusiones de rap, chavales que están haciendo sus cositas con «autotune»... Como en EE.UU., que no pasa nada.

Todos estamos haciendo música, y por hacer un tipo de música no eres menos rapero ni menos real. Lo importante es eliminar las etiquetas y, simplemente, que suene la música que hacemos. Rap o no, si un día me da por agarrar la guitarra y cantar en la radio, lo que no quiero es que mi público me odie por eso.

A mí me gusta mucho lo que está haciendo C.Tangana, que básicamente es lo que hace Drake pero aquí, y muy bien hecho. Es un artista que ha pasado por un montón de fases y evoluciones musicales, y ha demostrado que lo hace porque le encanta. Y si encima está ganando pasta... pues olé por él.

Skone, contra Arkano en la Internacional - YouTube

16-A pesar de que Javier Ibarra ha conseguido un disco de oro en España en tan solo dos semanas, el rap no tiene prácticamente cabida a día de hoy en los medios de comunicación. ¿Qué han hecho los que sí se han abierto hueco que no haya hecho el resto?

Rapear cuando no rapeaba nadie. Con todo el respeto, el nivel de competitividad que tuvo Kase.O cuando empezó a rapear no es el nivel de exigencia que tiene un chaval que empieza ahora, que lo tiene mucho más cuesta arriba porque vivimos una época muy fugaz para todo. Antes, en España salían 5-6 discos de rap al año y los escuchaba todo el mundo. Si tú haces tu música, eres un chaval de barrio, y cuentas tus cosas de chaval de barrio, no tendrías que cambiar para salir en televisión. Lo guay sería que un chaval de barrio que cuenta sus cosas de barrio, que habla abiertamente de drogas y de mujeres, pudiera salir en la televisión, porque es lo que ha vivido desde pequeño.

17-Las batallas de gallos subidas a YouTube están expandiendo la cultura del rap. Pero esta plataforma también ha ayudado a criar a una generación que, más que seguidores de este tipo de música o de eventos, son fanáticos de un «freestyler» en concreto.

Muchas veces esta generación se basa en la destrucción por la destrucción. Es cierto que responde a un sector del público. Pero quiero pensar que la mayoría de seguidores no son así. No creo, personalmente, que un chaval de 24 años escriba que le gusta un tema después de verlo en YouTube. Y mucho menos que comente para decir que es malo. Al final, este odio es el reflejo de la parte del público más joven.

Ayer, mismamente, una chica me escribió diciéndome que se había gastado el dinero para ver ganar a Jota, y que ojalá me muriera. Pero estas cosas son minoritarias. El problema es que este tipo de gente es la que más ruido hace y es muy activa. Pero yo no noto esto a pie de calle ni cuando doy, por ejemplo, un concierto. Y menos mal, porque a veces entro en YouTube y pienso que -cuando salga- me van a pegar una paliza en plena calle (risas). Pero no. Con todo, la influencia de YouTube tiene cosas negativas, pero evidentemente es positiva. Está dando a todos un montón de oportunidades antes imposibles.

«He sido un cabrón todo el año, muy hijo de puta»

18-¿Qué te parecen las videoreacciones a batallas?

No puedo criticarlas, que cada uno haga lo que quiera. Tengo una dualidad extraña en lo que respecta a ellas. Por un lado, veo que es una forma rápida de ganar seguidores para aquellos que las hacen. Por otro, también nos permite llegar a más gente.

19-Este año hemos visto grandes batallas en exhibiciones, Red Bull... ¿Cuáles son tus favoritas?

La BDM nuestra contra Aczino, Dominic y Rc estuvo muy bien. Yo me «piqué» mucho Azcino. La de Chuty contra Blon fue también genial, aunque una paliza. También la de Chuty contra Azcino y la de Zasco conta Khan. Para mi, la mejor por nivel de la internacional fue la mia contra Arkano. Luego, cualquiera de Arkano. Aunque estuvo estupenda la de Balleste contra el Ciudadano.

20-¿Cuál es la rima que más te ha dolido que te dijeran en una batalla?

No ha habido ninguna que me haya dolido especialmente, pero cuando Ante me habló de Improjam el año pasado me dolió. Me molestó. No debería, pero en su momento sí me afectó. Más que nada, porque sabía que eso no se le había ocurrido en el momento. Y eso lo sabíamos los dos. Me pareció muy evidente y muy descarado que se la hubiese preparado. Pero somos amigos. Por lo demás, nunca ha habido nada personal contra mi.

21-Pasáis mucho tiempo juntos... ¿Os lanzáis ataques personales en batallas con información «confidencial» del otro?

Jamás. Pasamos mucho tiempo juntos. Yo me sé la vida de Arkano y la de Invert, y ellos la mia, pero nunca nos escucharás decirnos algo personal. Primero porque el público no lo va a entender y no va a tener efecto. Sería solo para desestabilizar. ¿Y para qué vas hacer daño a un amigo? Es como si jugases al fútbol y le dieses un codazo en la cara. No tendría sentido.

22-¿Te arrepientes de alguna rima que hayas lanzado en batalla?

Bueno... De cuando le dije a Arkano que tomaba coca. Fue un calentón. Él me dijo que yo era un drogadicto y yo se lo repetí a él. Pero me molesta habérselo dicho porque se ha extendido el rumor y mucha gente cree que es verdad. La verdad es que me alegraría que lo publicaseis, porque así quedará claro de una vez que Arkano no se mete coca.

«Os doy otra exclusiva: estoy preparando un libro»

23-¿Cuál es la rima con la que más daño has hecho?

[Sonríe] No sabría decir. He sido un cabrón todo el año, muy hijo de puta [Ríe]. No sabría quedarme con una. Han sido muchas batallas. Quizá alguna contra Kensuke. Le dije que su primera relación sexual había sido con un pokémon. Fue algo súper momentáneo y una bomba.

24-¿A qué freestyler español tenemos que prestarle especial atención este año? (además de a BTA)

A Jado seguro. Jado tiene mucho contenido y es muy malo... que es algo que me encanta. A veces dan ganas de decirle «relájate tío, que solo tienes 15 años». Pero cuidado con este chaval.

25-¿Que ha hecho BTA en los últimos años para pegar el subidón de nivel que ha tenido?

Nos hemos juntado mucho BTA, FJ y yo, y hemos estado rapeando miles de horas. Nos hemos corregido mucho. Cada uno le ha aconsejado al otro cosas que debía hacer y cosas que no. Ha sido una confluencia de los tres.

26-¿Comentabas hace poco que tu referente musical era Estopa?

Sí. Todas las semanas escucho algo. Desde pequeño soy muy fan. Ellos son el primer grupo que me gustó por mi mismo. Normalmente, desde pequeño, siempre oyes la música que te ponen tus padres. Pero al final hay un grupo que ellos no conocen y que de verdad te apasiona. En mi caso, fueron ellos. Es un paso en la creación de la identidad musical.

Por otro lado, el culpable de que yo haga rap es Eminem. Yo no sabía que existía esta música, y con él la descubrí. Había escuchados cosas por ahí, pero no sabía qué era. Cuando me dieron el disco de «The Eminem show» me hice rapero.

27-¿Qué es «Freenetiks», el proyecto que tenéis Chuty, Invert, Jaze y tú?

Bueno, llevamos todo el año haciendo shows los tres, y queríamos formalizar el espectáculo con un nombre. Realmente es una pijotada, pero era por englobarlo todo en un mismo Instagram, Facebook etc. También contamos con Jaze, que nos va a aportar un montón de ideas y nos va a poner las instrumentales. Sobre todo, buscamos hacer freestyle con un sentido de espectáculo, y no de competición. Un show en el que, si vienes, te lo vas a pasar bien. En principio no queríamos insultarnos... pero seguro que al final nos metemos unos con otros. El «freestyle» es improvisar. Puedes hacer mil millones de cosas.

28-¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

Me gustaría hacer un disco, pero despacio. Es algo muy importante. También os doy otra exclusiva: estoy preparando un libro. Ahora me ha venido todo a la vez. Eso sí, estos dos proyectos requieren tiempo y que tengo que enfocar. Personalmente no quiero hacer tonterías, pretendo que queden bien. A mi, por ejemplo, me gusta el trap. Pero el problema es que en España a un mensaje muy repetitivo. Pero en EE.UU. hay ejemplos de que se puede hacer de otra forma. Gente como Chance the rapper. Son grupos que transmiten una energía positiva. Me gustaría hacer música de ahora, pero con un mensaje alegre. Hay que tener claro que no pasa nada por sonreír. Todos somos de barrio, pero podemos estar felices.

«Al final, el rap fue una forma de canalizar toda mi creatividad»

29-¿Cómo comenzaste en el rap?

En principio con 13 años, con Eminem. Luego un amigo me dio un disco de varios raperos españoles. Entonces yo no entendía demasiado las letras. Solo me preguntaba por qué eran tan chulos, pero me molaba. Fue por imitación, como los monos. Por imitación empecé a rapear, y a hacerlo con mis amigos en el recreo, casi con vergüenza. Pero yo desde pequeño siempre he sido muy creativo o muy artístico. Con nueve años, por ejemplo, gané un concurso de poesía en Andalucía. Al final, el rap fue una forma de canalizar toda esa creatividad. En principio no se me daba bien, pero también es verdad que no se me daba tan mal como otros que también empezaban a la vez. Y eso me hizo seguir.

30-Eres una persona hecha a sí misma que no ha tenido problema en trabajar para ganarse la vida...

Bueno. He tenido el apoyo de mi familia y de mis padres. Pero he trabajado de todo y me he buscado la vida siempre. Todos tenemos tragedias familiares, y yo personalmente muchas, pero creo que hay dos formas de enfocar la vida. Puedes ser tu propio viento el que empuja tu veleta, o que sea el de tu entorno. Y no hay nada más triste que ser producto de tu entorno, porque entonces no decides nada.

Decir que eres malo porque te has criado en un barrio malo no tiene mérito. La vida es como un videojuego, tienes que superar los niveles. Si has nacido en un barrio malo y te has sacado una carrera, es cuando tienes mérito. Mis padres han sabido inculcarme que, aunque alrededor la situación sea pésima, hay que sobreponerse. Gracias a ellos estoy donde esto. Sin ellos, igual sería un desgraciado más. Lo más importante es tener a alguien que te guie.

31-¿Saber sobreponerse a las dificultades va en ADN del freestyler?

Bueno, no soy un mártir, pero cuando ves ciertas cosas aprender a relativizar. Como contaba, mi amiga se murió tres días antes de la internacional. Era imposible que yo me sintiera triste por perder una batalla en Perú.