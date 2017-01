Â«The DoorsÂ», un debut para la historia del rock que renueva su sonido

Fue un año crucial en la historia del rock. Porque en 1967 hubo incontables hitos: entre otros, se celebró el Festival de Monterey, los Beatles publicaban el «Sgt. Pepper’s», y Love el «Forever Changes»; debutaban en solitario Jimi Hendrix y Van Morrison, e iniciaban también su carrera discográfica The Velvet Underground, Pink Floyd y The Doors.

Estos últimos fueron los más madrugadores. El 4 de enero lanzaban su álbum homónimo con canciones como «Break on Through (To the Other Side)», «Light My Fire» y «The End». Proponían un sonido entre cabaretero, psicodélico y de blues-rock acompañado de imágenes perturbadoras que hablaban de pasar al otro lado o de incendiar la noche. Fue grabado en solo cinco días, con la producción de Paul A. Rothchild, y a la guitarra afilada de Robby Krieger y los riffs del órgano Vox de Ray Manzarek ponía la guinda la voz grave y poderosa de Jim Morrison, un hombre que desprendía el carisma de las grandes estrellas.

No es extraño que en Los Ángeles hayan decidido declarar el 4 de enero como el Día de The Doors. Fundado en 1965, este grupo representa toda una época de exceso y creatividad desbordante . Aquel estreno tuvo su continuación con otros momentos gloriosos a lo largo de sus siguientes seis discos con Morrison en sus filas, pero ninguno fue tan rotundo en su conjunto. El mismo año publicaron su continuación, el también formidable «Strange Days», pero a partir de entonces sus compañeros tuvieron que lidiar con el errático comportamiento del cantante. Recuperarían su mejor versión con «L.A. Woman», de 1971. La muerte de Morrison el 3 de julio de ese mismo año elevó su figura a la de mito.

Para conmemorar estos 50 años desde su lanzamiento, el sello Warner lanzará el 31 de marzo una reedición de «The Doors». Se trata de una caja que contiene tres CD y un vinilo. Incluye el disco original remasterizado, tanto en versión mono (sonido original) como estéreo y ocho canciones en directo grabadas en la sala The Matrix de San Francisco el 7 de marzo de 1967. Por último, incorpora un libreto con fotografías inéditas y textos y un póster obra del ilustrador español Victor Moscoso.