Los doce villancicos pop de 2016 que no te debes perder

Tras «A Very She & Him Christmas» (2011), la pareja artística formada por la actriz y cantante Zooey Deschanel y el cantautor M. Ward, She & Him vuelven por fueros navideños en «Christmas Party», un disco en el que colaboran Jenny Lewis, las Chapin Sisters y Steve Shelley de Sonic Youth, y al que pertenece esta perruna «Winter Wonderland».