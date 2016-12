Desde la perspectiva folk, Camper Van Beethoven habla sobre un perdedor que sueña con ganar la lotería, con cierto poso machista en algún verso y un altruismo bastante cínico: «When I win the lottery / Gonna buy all the girls on my block / Color TV and a bottle of French perfume / When I win the lottery / Gonna donate half my money to the city / So they have to name a street or a school or a park after me / When I win the lottery» («Cuando gane la lotería / Voy a comprarme a todas las chicas de mi bloque / Una tele en color y un perfume francés / Cuando gane la lotería / donaré la mitad del dinero a la ciudad / para que tengan que ponerle mi nombre a alguna calle»).