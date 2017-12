Revolución gatuna del pequeño lector

Si le animo a pensar en un público lector impaciente por ver la publicación de su libro preferido, seguramente piense en los intelectualoides seguidores del literato de moda. O en los veinteañeros aficionados a la penúltima saga nacida al abrigo de alguna serie televisiva. Y quizá en una posición remota se acordará de los más pequeños de la casa, de un público infantil y preadolescente que, frente a la pantalla táctil y las lucecitas, quiere tener el tacto de una publicación que les habla como a seres con inteligencia y sensibilidad. Pues ésa es precisamente la legión que cuenta las horas para hacerse con ‘El Ático de los Gatitos’, el libro-revista publicado por la editorial gaditana Takara, a cuyo frente están Carmen Sotillo y Rosario Troncoso.

La propia Troncoso explica que el proyecto empezó como «una locura», pero que les está reportando muchas satisfacciones por la acogida de los niños. «La idea surgió hace tres años, tras una conversación con varios amigos. Todos teníamos hijos y lamentábamos que, en cuanto a publicaciones, sólo se estaban haciendo cosas solo para los lectores adultos».

Y de la queja, surgió la idea: «Era simple, yo quería que hubiera algo diferente para que mi hija pudiera disfrutarlo y pensamos que el formato de la revista cultural ‘El Ático de los Gatos’ sería muy estimulante si se transformara para niños». Y ahí empezó todo. Al ser heredera de ‘El Ático de los Gatos’ la nombraron ‘El Ático de los Gatitos’. Aunque la hermana pequeña, terminó dando el estirón...

«Los niños la acogen con tanto cariño porque la revista les trata como a seres inteligentes, con criterio»

«En estos momentos tiene más éxito ‘El Ático de los Gatitos’; una de las claves es que se comparte en familia, los niños pueden disfrutarla con sus padres», destaca Troncoso. La revista tiene un carácter cultural global, no sólo literario. Así, por ejemplo además de relatos, incluye apartados de dibujo y recomendaciones para los más pequeños de la casa. Entre éstas, una de las más celebradas es la recomendación de lecturas.

Dentro de sus páginas, Troncoso detalla que se da cada vez más importancia autores infantiles. No en balde, organizaron un concurso entre alumnos de Puerto Real y el texto ganador de Primaria verá su texto en ‘El Ático de los Gatitos’. De la publicación, Troncoso quiso destacar la dirección artística de Lucía Ariza Molina, responsable, junto a Lucía Miranda Menacho, de La Garabata en Puerto Real. «Ellas son artistas y fundamentales en la revista».

Para Troncoso, una de las razones del éxito de la publicación es el hecho de tratar a los niños «como seres inteligentes, que tienen inquietudes y criterio». Y es precisamente ese cariño de los niños, esa demanda de la publicación lo que les anima a seguir porque «esto es agotador, en especial porque no tenemos ayudas ni subvenciones de ningún tipo».

La tercera edición de ‘El Ático de los Gatitos’ se presentará el próximo jueves a las 18 horas en la Asociación Músico Cultural ‘Aires de Cádiz’ con una fiesta infantil y contará con la presencia de la articulista de LA VOZ Yolanda Vallejo.

La portada es una bella ilustración de Lucia Ariza y Ángel Pantoja y parte de lo que se paga por la revista va destinada a entidades benéficas. «Este año, al igual que el pasado, colaboramos con Cedown. Destinamos un 20% de lo que ingresamos porque con el resto cubrimos gastos pero, cuanto más vendemos, con mayor porcentaje colaboramos», indica una Troncoso nerviosa porque, en dos días, tiene que llevar a los lectores más críticos su nueva colección de gatitos literarios.

Poesía, literatura y redes sociales

Si algo define a Rosario Troncoso es su mimo por la palabra, su delectación por el adjetivo correcto y el adverbio adecuado. En paralelo, es usuaria crítica de redes sociales por lo que la pregunta del periodista es obvia... ¿hay poesía o, al menos, algo de literatura en redes sociales? «Marwan dice que las redes sociales han producido un resurgir de la poesía... pero yo no estoy nada de acuerdo; las redes sociales y la literatura tienen un problema para encontrarse, y es que la escritura necesita de tiempo y de dedicación, mientras que en internet todo se hace de manera instantánea». Pero no elude el debate: «En redes sociales es muy típico que alguien ponga dos ripios y una foto de La Caleta y que ya piense que es poeta... y obviamente no es eso». Añade que, al menos, «no consiguen engañar a nadie y el tiempo les va poniendo en su sitio... la literatura necesita de unas técnicas, de una solera en el escribir... no se trata sólo de mecanografiar».