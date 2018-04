ESPECTÁCULO «Mi referente en el mentalismo es el espejo con el que ensayo cada día» El mentalista Toni Bright dará un espectáculo en Arcos titulado 'Toni Bright, Magia de la Mente. Volver a creer'

A. G. LATORRE

En la sala de cine todo es posible. Los extraterrestres aparecen de pronto en un planeta que está a punto de estallar. O un alcohólico y desgreñado abuelo viaja entre universos paralelos en compañía de su pusilánime nieto. Se pulsa un botón y se ve lo increíble. Pero puede llegar el bostezo. Y, sin embargo, en una sala de teatro, se puede conseguir el interés constante del público, asombrarlo y dejarlo con la boca abierta sin necesidad de montaje. Sin cartón y sin truco. Pero con mucho mucho trabajo.

Toni Bright es uno de esos artesanos del espectáculo, de los que dedica horas de trabajo a dejar ojipláticos a los espectadores. Actuará el próximo sábado 14 de abril, en el teatro Olivares de Arcos con su espectáculo de mentalismo 'Volver a creer', que ha llenado teatros por toda España y que ha conseguido un gran éxito de crítica.

¿En qué consiste el espectáculo que se encontrarán quienes acudan al espectáculo en Arcos?

'Volver a creer' es un espectáculo para toda la familia, recomendado para niños a partir de cinco años. Es muy muy participativo y ameno y, sobre todo, resulta muy sorprendente para el espectador. A mí me gusta decir que en los niños en él disfrutan como adultos y que los adultos disfrutan como niños.

¿Qué diferencia hay entre mentalismo, ilusionismo y magia tradicional?

Por lo general, un mago es aquel que coge cuerdas, o monedas y hace aparecer y desaparecer palomas, por ejemplo. Suelen emplear objetos para sorprender al público. En el mentalismo, en cambio, nuestra gran baraja de cartas en la mente. Utilizamos como herramientas la PNL (Programación Neurolingüística), el asombro y la distracción para sorprender.

¿Se podría decir entonces que son los políticos los grandes mentalistas de la actualidad?

(Ríe) Hay de todo, tampoco podemos generalizar. Pero no te quepa duda de que los mejores mentalistas son los que se suben a un escenario.

En cualquier caso, para subirse al escenario harán falta muchísimas horas de trabajo.

Por supuesto. Detrás de cada espectáculo hay mucho esfuerzo, muchos ensayos y mucho sacrificio. Estar a buen nivel requiere de mucha dedicación. Y una cosa fundamental: amar el trabajo que realizas. Porque si no disfrutas con el mentalismo, es imposible que el resultado sea bueno.

En el espectáculo se recoge que se doblan cucharas, se lee la mente y que incluso se puede adivinar el número de la lotería... ¿Cuántas veces le han preguntado que por qué no adivina el número y deja de trabajar?

Me lo han preguntado decenas de veces y siempre les contesto lo mismo: ¿Quién te ha dicho que no lo he adivinado y ahora soy millonario?

Se hace un ligero silencio. Toni Bright está considerado uno de los mejores mentalistas de España y sabe cómo manejar los tiempos, las pausas, lo que se dice y lo que se calla. Su voz mantiene la atención del espectador, que sabe que sus abracadabras nacerán de la conexión de la mente de Bright con la del público. Como reza su espectáculo, no se trata de ver para creer sino de creer para ver...

Hay que creer para ver... ¿disfrutará más el espectador que llegue sin complejos al espectáculo?

Por supuesto. Lo mejor es llegar con ganas de disfrutar. Trato de no dar pie a esa especie de persecución, de tirar del hilo, del espectáculo. Es mejor llegar con la mente limpia y disfrutar. Esto es un espectáculo, no un desafío mental.

¿Es más difícil de actuar para un niño o para un adulto?

Son distintos aunque, como comentaba antes, me encanta que en los espectáculos se cambien un poco los roles y que los niños vean que es un espectáculo serio y los adultos, que se puede uno asombrar como cuando era pequeño. Sí hay que tener en cuenta que hay que afrontarlos de manera distinta. Con el niño hay que procurar que conserve el interés y con el adulto, en cambio, lo que hay que procurar es sorprenderle.

¿Se puede sorprender hoy en día a un público tan acostumbrado a los espectáculos audiovisual?

No te voy a engañar, a veces es complicado. Por eso es tremendamente satisfactorio ver la cara de asombro que ponen en el espectáculo. Verlos con los ojos abiertos tras un número compensa el esfuerzo.

Sin abandonar el tema de la televisión, ¿no parece que se ha producido una desaparición de magos, ilusionista y mentalistas de la tele?

Sí, y creo que pasa porque la tele no se presta tanto como el directo del teatro a la sorpresa. En la televisión siempre queda la duda de si hay un truco de montaje, si se ha colocado la cámara de una u otra manera o, directamente, si ha existido un compinche. Da la sensación de que no es un espectáculo puro, algo que es esencial en la magia. En el teatro ves cómo lo está haciendo el que está encima del escenario, por lo que la posibilidad de asombro es mayor.

En 'Volver a creer' se hace un número por el que el público tiene una especial predilección desde la famoso aparición de Uri Geller, el de doblar cucharas. ¿Cómo reacciona el público ante ese número?

Se asombran mucho. Y agradecen cuando, al final del número, se las regalamos de recuerdo. Además es, como todo el espectáculo, una actividad participativa.

¿Desde cuándo se dedica al mundo del mentalismo?

Pues no sabría decirte. Desde hace un montón de años. Siempre me ha gustado el mundo del mentalismo. Desde pequeño ya me quedaba fascinado viendo a los magos y a los mentalistas y sabía que me quería dedicar a eso.

¿Quién es su referente en el mentalismo?

El espejo en el que me veo reflejado cuando estoy ensayando cada día y cada noche.