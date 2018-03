ENTREVISTA Lorenzo Silva: «El Campo de Gibraltar necesita una transformación socioeconómica radical» La última entrega de la saga creada por Lorenzo Silva y protagonizada por los agentes Bevilacqua y Chamorro desarrolla su trama en tierras gaditanas

M. Landeta

Pertenece a una estirpe de escritores que han conseguido el reconocimiento de la crítica y el aplauso de los lectores. Pese a sus éxitos, sigue siendo accesible y, aunque decidió hace unos meses desvincularse de las redes, conserva una dirección de correo pública, lee todas la cartas que recibe y contesta las que puede.

Lorenzo Silva (Madrid, 1966) no rehuye las preguntas y responde sólido sobre Cataluña, «el esperpento que no cesa», y la marea pensionista: «muchas veces los políticos no son conscientes de la provocación que le hacen a la sociedad. Si has decidido que hay que congelar las pensiones, –y eso es lo que ha decido el Gobierno–, lo que hay que hacer es, gallardamente, decirlo y explicar por qué. Mandar una carta cada vez que se suben sesenta céntimos es mear en la pechera de la gente».

Silva, que aterrizó el pasado jueves en Cádiz para participar en un coloquio organizado por la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz sobre la adaptación al cine su obra ‘La niebla y la doncella’, se deja sondear sobre su última novela que se publicará en menos de dos meses, el 24 de mayo, coincidiendo con el vigésimo aniversario del inicio de la saga que protagonizan los guardias civiles Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro.

«Se pueden hacer más cosas que tener a la juventud cabalgando olas en gomas y metiendo cajas de tabaco»

El escritor madrileño reconoce que le gustan las causas abandonadas. Empezó a escribir historias sobre la Benemérita, aunque nadie apostaba por su éxito, hace más de 20 años. «Hice un experimento de empatía con la Guardia Civil en ‘El lejano país de los estanques’ y, en mi sensación personal, me salió muy bien literariamente. Cuando terminé la novela vi que estos personajes no estaban ahí, que tienen algo que contar desde un ángulo diferente y, que además, es interesante. Acercándome a esa realidad abandonada he dado con unos personajes prometedores, que no eran consabidos y he seguido trabajando con ellos», explica.

Ahora, en ‘Lejos del corazón’, el escritor se ocupa de otros olvidados y pone en el punto de mira a la comarca del Campo de Gibraltar, una zona caliente del narcotráfico que cada día va colonizando más espacio en los informativos por la virulencia e impunidad con la que actúan las mafias. Como contramedida, el Gobierno anunció que se está elaborando un decreto que prohibirá el uso de las narcolanchas e insiste en que no afloja en su lucha. Sin embargo, el Estrecho sigue siendo la principal puerta de la entrada de la droga en España y La Atunara, en La Línea, el desembarcadero oficial.

Silva conoce de primera mano la compleja realidad de esta zona. Ha vivido «todo el fregado» porque ha salido a la mar con guardias civiles y agentes del Servicio Marítimo. Ha visto las lanchas partiendo por la noche de Gibraltar, «una detrás de otra», para alijar el tabaco. El escritor parte de la observación, de la reflexión, para tratar de alcanzar las capas profundas. Su análisis de la situación es demoledor. «En el Estrecho se produce, en cierto modo, la tormenta perfecta. Es la bisagra entre Oriente y Occidente; África y Europa; entre el desarrollo y el subdesarrollo. El Estrecho tiene a sus espaldas un continente lleno de consumidores de droga, enfrente una región que es una plantación y adosado un paraíso fiscal desde el que se practica el contrabando masivo. Frente a eso, lo único que podría enderezar la situación es una voluntad política decidida que, aquí, brilla por su ausencia. No tenemos políticos capaces de agarrar por los cuernos un problema como ese. Lo que necesita la comarca del Campo de Gibraltar es una transformación socioeconómica radical», detalla.

‘Lejos del corazón’ cuenta lo frágil que es una vida construida sobre una riqueza ilícita y artificial

Silva cuestiona si existe determinación para atajar estos problemas y alerta de que una sociedad embarga su futuro si vive de saltarse la reglas y de ignorar las leyes porque «el contrabando, el comercio de sustancias ilegales y el blanqueo de dinero generan una economía ficticia y la sociedad no se puede apoyar en industrias que no responden a ninguna generación real de riqueza. Este es un problema enquistado pero se pueden hacer más cosas que tener a la juventud cabalgando olas en gomas y metiendo cajas de tabaco».

Una desaparición

En este escenario de contrastes, –donde el dinero puede comprar casi de todo, donde nadie mira y todos callan–, desaparece un joven de veinticinco años, con antecedentes por delitos informáticos. Un mes después de la desaparición, Bevilacqua y Chamorro reciben el encargo de tratar de esclarecer lo ocurrido en este entorno fracturado por la droga, el paro y el dinero fácil.

La pareja de guardia civiles viaja al Estrecho, donde tendrán bandearse en un microcosmos de leyes relativas, mafias y narcotraficantes. Silva apunta que en esta nueva entrega ha querido ahondar en lo volátil de este tipo de vida. «Creo que, en ocasiones, las historias que han abordado este tema se quedan en la superficie y dibujan perfiles delincuenciales que se presentan con un falso glamour. El mundo criminal es una realidad oscura, compleja, en la que las cosas antes o después salen mal, o muy mal. Por eso he intentado contar lo frágil y lo precaria que es la vida construida sobre esa riqueza ilícita y artificial. Es muy difícil edificar un proyecto de vida individual o social sobre esos cimientos que son muy quebradizos», concluye.