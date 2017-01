La Kursala inaugura el aÃ±o 2017 con la exposiciÃ³n â€˜B to Bâ€™ de Brenda Moreno

La sala de exposiciones Kursala, gestionada por el servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios de la Universidad de Cádiz, inaugura este miércoles la exposición ‘B to B’ un proyecto de la fotógrafa mexicana Brenda Moreno, en el que presenta un trabajo basado en su propia familia.

Con esta muestra se publica además, bajo el mismo título, el Cuaderno de la Kursala número 58, que pasa a formar parte de la colección de fotolibros que Extensión Universitaria de la UCA edita con el sello Kursala.

Según explica la autora, «B to B es un viaje cíclico. Hablo acerca de mi familia y de aquella que biológicamente no lo es, pero que considero como tal. Exploro los roles que cumplimos en nuestras relaciones afectivas, así como el refugio y el apoyo que en ellas encontramos. Reflexiono sobre la memoria, la similitud en nuestros patrones de conducta y aquello que reflejamos en el otro. También acerca del paso del tiempo, los sueños y las experiencias que construyen nuestra identidad». Moreno comenta que ‘B to B’ se inició con un retrato de su abuelo que su propia abuela conservaba en su cartera, cuya dedicatoria rezaba así: «cuando estés triste, míralo y piensa que estoy junto a ti». La fotógrafa reconoce que «el poder que encierra una imagen para evocar recuerdos me permite explorar mi propia identidad. Y en esta exploración el caballo, al que considero un integrante de mi familia, sirve de puente entre los distintos personajes del proyecto pues simboliza la fuerza vital entre nuestros deseos inconscientes que logramos dominar y nuestra naturaleza humana».

Para este proyecto ha utilizado fotografías en medio formato, fragmentos y recortes de ellas que ha dispuesto a manera de collage en cuadernos de trabajo, donde va estructurando el proceso de producción. Incorpora también piezas fallidas y materiales de descarte.

Sobre la autora

Brenda Moreno es una artista visual mexicana que trabaja principalmente con la imagen y que inició sus estudios de diseño en México DF su ciudad natal, aunque más tarde decidió mudarse a Madrid para estudiar el máster internacional de Fotografía en EFTI. Posteriormente, entró como becaria a cursar su segundo máster en Fotografía Documental en la escuela BlankPaper. Ha participado en distintas exposiciones colectivas, así como en festivales y encuentros fotográficos. También formó parte de la beca Jóvenes Creadores, otorgada por el CONACULTA a través del FONCA, en México. La autora desarrolla sus proyectos entre México y España desde el año 2010.

La exposición podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2017, en horario de 9 a 21 horas, de lunes a viernes en el edificio Constitución 1812 del Campus de Cádiz.