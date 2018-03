ENTREVISTA Javier León: Trabajo y calidad, el secreto para triunfar en Nueva York currando en San Fernando Javier León, uno de los mejores artistas digitales del mundo, desgrana en la Escuela de Cine de la UCA su experiencia con clientes como McDonal’s y Coca Cola

Cádiz, Nueva York, Los Ángeles. Tres relojes marcan la hora que impulsa el trabajo de Javier León. Un sólido portón, sin placa ni cartel, custodia el estudio de San Fernando donde casi una docena de personas trabajan concentradas, –con cascos casi siempre– en un céntrico local donde la magia creadora queda atrapada en lápices táctiles y potentes ordenadores.

Javier León se formó como ingeniero naval en la Universidad de Cádiz pero el talento para el dibujo le ha acompañado desde niño. El isleño se mueve con maestría entre la técnica y el arte; crea universos digitales con la última tecnología pero sin perder la magia de la tradición. Lleva once años en San Fernando, ha trabajado con grandes empresas (Pyro Studios, Team 17, Furia Digital, Sega, El Ranchito, Molinare, Nathan Love, Hornet, Laika) y ha estado nominados a todos los grandes premios (Goya, Bafta, Emmy, Annie). Solo le queda el Óscar y, tarde o temprano, llegará.

«Es bueno que la gente mire hacia fuera porque las condiciones son mejores y porque la industria de la publicidad funciona mejor en Inglaterra y en Estados Unidos que en España. Allí hay más formalidad; aquí hay calidad de vida», explica el responsable de campañas de publicidad para McDonald’s, Coca-Cola, Olimpiadas y Eurocopa.

Las grandes productoras se rifan a este experto en animación 3D que ha demostrado que es posible trabajar con clientes potentes de todo el mundo desde San Fernando. «Se puede hacer. Nosotros lo hacemos», afirma rotundo y, aunque el tiempo le ha dado la razón en esta aventura, reconoce que incluso sus amigos le tildaron de «loco» cuando decidió establecer su oficina en Cádiz allá por el año 2006.

«Hoy en día es posible si cumples con unos requisitos. Por ejemplo, cuando trabajas con empresas de Nueva York debes saber que el trato no se va a limitar a un correo que puedes traducir y leer con tranquilidad. Lo normal es tener videoconferencias y llamadas con manos libres y varios interlocutores. Habrá ruido, dificultades técnicas, puede que no identifiques quién es quién... Es necesario tener un buen nivel de inglés», recalca. El isleño, que hace unos días terminó de impartir un seminario organizado por la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, explica que el curso se ha basado en su experiencia aunque también se han tratado temas técnicos y se ha debatido sobre animación en 3D, efectos especiales, gráficos para videojuegos y realidad virtual. «He dado el curso que me gustaría recibir y me he centrado en temas que no puedes encontrar en los libros o en un tutorial del Youtube».

Javier León resta importancia a las acreditaciones y los títulos. Para él, lo significativo es el conocimiento y lo importante es marcar la diferencia. «Un título en este sector no sirve para nada. Porque nadie te lo va pedir. Yo llevo como profesional 22 años y jamás nadie me ha pedido un papel que no demuestra nada. En mi sector, me piden mi trabajo. Las demos, el trabajo personal y la calidad son lo importante. Es algo en lo que insisto mucho porque hay cientos de personas que salen de la escuela con el mismo título». Por eso, su apuesta es la formación unida a la motivación y por ello defiende la necesidad de mantener despierta la inquietud por aprender y experimentar.

Algunos de sus trabajos:

- The Crown. Nominado al Emmy por los títulos de crédito de la serie de Netflix que narra los primeros días del reinado de Isabel II.

- Feeling Sad. Colaboración con Hornet para realizar el modelado de personajes y texturas del cortometraje animado. Recibe la nominación para un Annie.

- Ágora. La reconstrucción de la Biblioteca de Alejandría que aparece en de la película de Amenábar le supuso un Goya.

- Commandos 2 Men of Courage. Participa en el desarrollo del juego de estrategia de Pyro Studios antes de decidir trasladarse a Inglaterra.