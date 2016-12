Manuel Sánchez-Sevilla (Sevilla, 1974) acaba de publicar su tercera novela, «El tesoro del Alcázar» (Algaida), una trepidante historia de aventuras en donde varias personas lucharán por salvaguardar un valioso tesoro de las garras de los franceses durante la ocupación de la capital hispalense en la Guerra de la Independencia. Confiesa este autor que con esta novela ha pretendido rescatar una parte de la historia de la ciudad muy poco conocida por los propios sevillanos: «Es una época que parece perdida en la nebulosa de los tiempos, como si no le importara en demasía a nadie. Me parecía que una aventura en esos momentos convulsos podía gustarle a los lectores».

Respecto el hecho de que Sevilla, que había sido sede de la Junta Central, cayera al final en manos de los franceses, el escritor señala que «ese hecho está documentado». «La Junta Central huyó hacia Cádiz dejando a la Junta Provincial al cargo de la defensa de la ciudad, de ahí que se decidiera rendir Sevilla a los franceses para evitar males mayores viendo la actitud de los que debían comandar realmente esa defensa. Lo curioso es que la ciudad estaba preparada para resistir como habían hecho Zaragoza o Gerona; aun así, la Junta Central se decidió por la protección de la Tacita de Plata. ¿Podemos tildarlos de cobardes? Cada uno que saque sus propias conclusiones».

Preguntado sobre si hubo realmente algún tesoro —al margen de las obras de arte, muchas de las cuales fueron expoliadas— que se ocultara ante la llegada inminente de los franceses, Sánchez-Sevilla dice que no. «El hecho histórico en el que se basa la novela es precisamente ese, la ocultación de obras de arte y bienes que se llevó acabo para que los franceses no se apropiaran de ellos. No me consta ningún tesoro oculto. En la novela lo valioso son las obras de arte y otros elementos que no puedo revelar y que espero sorprendan al lector».

Esta obra también se refleja cómo fue la convivencia entre los sevillanos y los franceses, ya que hay que tener en cuenta que la ciudad fue ocupada durante dos años y medio. «Había una polaridad importante. Por un lado, el rechazo a unos invasores que abusaban de su autoridad; por otro, la simpatía por el que había traído a la ciudad trabajo y prosperidad en tiempos muy difíciles. No me cabe duda que debió ser difícil asimilar esta situación, pues en cierto sentido era una relación de amor-odio muy complicada», declara el autor de «El enigma de las seis copas».

En cuanto a la actuación de José Bonaparte en Sevilla, este escritor considera que «fue cercenada en gran parte por la figura del mariscal Soult, ya que estaban en disputa continua y creo que alguna de las ideas del monarca, que eran realmente progresistas, fueron coartadas por el verdadero virrey de Andalucía. Aun así, y tras investigar sus actuaciones en Sevilla, puedo concluir que no hubiera estado mal que su estancia en nuestra ciudad hubiese sido más prolongada: obras que daban trabajo, aceptación de la idiosincrasia del sevillano, conseguir aumentar la seguridad en las calles… Muchas actuaciones que creo el pueblo llano llegó a apreciar».

Novela histórica

Sánchez-Sevilla ha publicado hasta ahora dos novelas históricas, «Gaia Augusta» (2011) y «El enigma de las seis copas» (2013). Sobre este asunto, dice que «no creo que me quede en el género histórico solamente, aunque quién puede negar que ayer ya es historia». En lo que respecta al nivel que, a su juicio, tienen las novelas históricas actuales, el escritor sevillano dice que «se hacen muy buenas,yla producción nacional no tiene nada que envidiar a lo que nos llega de fuera». «Es más, me atrevo a asegurar que la novela histórica que se hace en nuestra comunidad autónoma está al nivel de cualquiera que se elabore en otros lares. Esto es fruto, sin duda, del gran pasado que engalana nuestra memoria y del afán de los autores de sacarla a la luz. Nos aguarda un futuro prometedor, esto sólo es el comienzo».

Por último, Sánchez-Sevilla ya tiene dos proyectos muy distintos en marcha: «Una trilogía fantástica a la que le queda bastante, y la que espero sea mi próxima novela, ambientada en la postguerra civil en Sevilla…»