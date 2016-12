FÃ©lix Valiente recibe el I Premio de Relatos Cortos Ciudad de Sevilla

El Círculo Mercantil fue este miércoles escenario de la entrega del I Premio Literario de Relatos Cortos Cidad de Sevilla. Félix Valiente se ha alzado con el primer premio en la categoría absoluta por su cuento «Protocolo de actuación ante un fracaso». El primer accésit ha correspondido a Benito Pastoriza Iyodo por su relato «Rapsodia habanera», y el segundo accésit ha ido a parar a Paula Redondo Molano por «La casa del acantilado». El primer premio en categoría junior (menor de 18 años) ha sido para Paula Ramírez García con «El Cantar de los mares».

Félix Valiente - VANESSA GÓMEZ

El resto de finalistas, cuyos relatos aparecen publicados en un libro editado por la editorial Samarcanda y que lleva el nombre colectivo de la obra ganadora de Félix Valiente, son los siguientes: «Agua, hielo», de Antonio Gallo Plaza. «David y Abraham, solamente», de Javier Ros Pardo. «El cuento del cuento que se escribió a sí mismo», de Alfredo Ramírez Vega. «El ofertorio», de Francisco Barrionuevo Ferrer. «El sicario de Dios», de Jaime Fernández Bartolomé. «Extraños que llaman a extraños», de Antonio Costa Gómez. «Imprescindible latín», de David Guijarro García. «Instrucciones para eventos catastróficos y nacimientos dignos», de María Beatrice Pizzi. «La Pila del Pato», de Francisco Javier Torres Gómez. «Las voces del mar», de Andrés González-Barba. «Madurando», de Leandro Carlos Abraham. «Métrica 6», de Montse Montano Pascual. «Nacido de la lluvia», de Rosario Martínez, y «Sueños de papel», de Ramón Zarragoitia Mezo.

Félix Valiente es licenciado en Filología Hispánica y ejerce como profesor de instituto de Lengua y Literatura. Tras recibir ayer el premio —que hasta última hora no se decantó en su favor, pues estuvo en una gran disputa con el relato de Benito Pastoriza Iyodo—, comentó que el año pasado realizó un curso de creación literaria, algo que le animó a presentarse a concursos literarios. «Estoy doblemente feliz por ganar este premio y por ser sevillano», señaló.

Por su parte, la ganadora de la categoría junior, Paula Ramírez García, reconoció que «este premio significa mucho para mí porque desde pequeña siempre he crecido rodeada de libros. Soy muy creativa y me gusta mucho soñar. Mis padres, amigos y profesores me ayudan a seguir adelante».

Un gran libro

En otro sentido, el editor de Samarcanda, Daniel Pinilla, comentó que «tenemos que estar muy orgullosos porque ha salido un gran libro de entre más de 500 relatos que hemos recibido de todo el mundo». Asimismo, el delegado de Cultura, Antonio Muñoz, destacó que «ha salido un libro de mucha calidad». Además, subrayó el apoyo del Ayuntamiento a las librerías a través de un plan especial y dijoque «no admito una acción de gobierno sin apoyo a la lectura».

En cuanto al jurado de este premio, ha sido presidido por el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. El resto de sus integrantes furon la periodista y escritora María Iglesias; el articulista de ABC Ignacio Camacho; el periodista, escritor y articulista de ABC Francisco Robles; el periodista cultural Jesús Vigorra; la periodista, académica y colaboradora de ABC Marta Carrasco; la periodista y escritora Mercedes de Pablos; el poeta Carlos Vaquerizo; el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y delegado de Cultura, Antonio Muñoz; el autor de Carnaval y comunicador José Guerrero Roldán «Yuyu» y el periodista, escritor y editor Daniel Pinilla.