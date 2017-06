'Ãšltima frontera', un relato de supervivencia en la provincia de CÃ¡diz del siglo XV

Cádiz esconde grandes tesoros aún por descubrir. Uno de ellos, el castillo de Aznalmara junto al río Tavizna, en el corazón de la Sierra, que es justo el escenario donde el catedrático de Derecho Mercantil de la UCA, Juan Luis Pulido Begines, ha ambientado su novela histórica 'Última frontera'. En este último relato, el autor describe una época, la del siglo XV, en la que la Baja Andalucía jugó un papel determinante para la historia.

El protagonista de la obra de Pulido es Pedro, un chico de 14 años (o zagal como se diría entonces y aún se dice en la zona donde está ambientada) que sale de Córdoba buscando mejorar su vida. Porque de esto precisamente trata la obra del profesor universitario, del instinto de superación, «del mismo que un día nos hizo salir de la cueva». En fin, 'Última frontera' es la historia de un muchacho huérfano que acude a la llamada del Señor de Marchena, don Juan Ponce de León, para poblar las tierras de su señorío, cercanas a la frontera de poniente con el Reino de Granada.

Con la cabeza llena de quimeras, Pedro lo deja todo y se marcha en 1438 en dirección a Arcos. Empieza así una vida llena de altibajos y desventuras, encontrándose en Aznalmara, justo en aquella frontera que duró 250 años y en torno a la cual se generó toda una forma de vida. De guerrilla, más bien, ya que el día a día en esta zona en el siglo citado, desde Vejer de la Frontera, Medina, Gibraltar y Cádiz (ciudad donde termina el protagonista) fue un continuo sobresalto por las cabalgadas que se cruzan los pobladores de los dos lados de la frontera.

Y es que, como destaca el propio autor de la novela; en aquellos años no se vivió en paz en un crisol de culturas, como se suele contar. «Esto es una quimera. Un deseo que nunca ocurrió. Los musulmanes asediaron a los católicos a impuestos cuando ellos dominaban y los obligaban a llevar una ropa específica. Y al revés. Nuestros antepasados vivieron con culturas extrañas porque no les quedó más remedio pero no en paz y armonía como es ha contado», apunta Pulido.

Al joven Pedro le tocará esquivar durante su estancia en Aznalmara, un fortaleza inexpugnable que sigue en pie hoy y que se observa desde la carretera de El Bosque a Ubrique, coronando Tavizna, las trampas de las plagas, los moros, el hambre, las alimañas, preguntándose cada día por qué cambió la dulzura del bien guarnecido valle del Guadalquivir por las agrestes soledades de la frontera serrana.

Juan Luis Pulido

En cuanto al estilo, el propio escritor lo define de vetusto y apunta que su obra ha experimentado un proceso de poda desde que la presentó a un editor la primera. «Me fueron aconsejando que le quitase datos históricos y fui dejándolo más en novela. Aunque he respetado al máximo el rigor histórico y solo he novelado lo justo para hacer la historia verosímil».

Para los lectores gaditanos, cobra más importancia aún la novela porque realiza una singular descripción del paisaje andaluz, a través de los rincones de sierra y mar de la provincia de Cádiz, que despierta el deseo de viajar o de volver a visitarlos con una nueva visión: la visión de la historia y de cómo un particular relieve configura el destino de nuestras vidas en pleno siglo XXI. De hecho, Pulido apunta que aún hoy se pueden visitar todos los lugares históricos que él recrea desde esta perspectiva, reviviendo nuestra historia.

'Última frontera' ya ha sido presentada en Cádiz y el 2 de junio hizo lo propio en la Feria del Libro de Jerez de la Frontera. Se encuentra disponible en librerías y en la propia editorial Dalya.