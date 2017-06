«No conozco las musas, lo mío es trabajo»

«Impresiona un poco estar tan cerca de un autor que ha vendido más de diez millones de libros», comenzó la presentación del autor Yolanda Vallejo, columnista de LA VOZ, para continuar enumerando los logros editoriales de Ildefonso Falcones, que se consagraron casi de inmediato a raíz de 'La catedral del mar' y al que le siguieron sus otros éxitos 'La mano de Fátima' y 'La reina descalza'. «Y ahora nos ha vuelto a meter en esa Barcelona medieval donde arrancó todo con 'Los herederos de la tierra'. Vallejo ha destacado que esta última obra es «una edición muy mejorada, una novela madura donde su protagonista, Hugo Llor, va creciendo junto a la historia y superando obstáculos poco a poco, siempre con el 'laitmotiv' de que el trabajo tiene su recompensa».

Entonces Falcones ha tomado la palabra matizando en primer lugar que 'Los herederos de la tierra’ no es exactamente la segunda parte de 'La catedral del mar'; «sí lo es cronológicamente pero no es una continuación como tal porque los personajes no son los mismos, aunque algunos traen causas de aquellos».

«Ahora soy un cien por cien escritor. Ya si fuera cliente no me elegiría como abogado»

Además, ha subrayado que el hilo de la novela es otro: el vino. «Lo que sí es la prolongación cronológica de la Barcelona que terminó en 'La catedral», ha aclarado a la gran cantidad de seguidores que ha abarrotado la sala de la Casa Pemán de la Plaza de San Antonio en Cádiz para escuchar al escritor.

Además, el autor catalán ha explicado la relativa tardanza de diez años para llevar a las librerías esta nueva entrega. «En realidad he tardado tres en hacerla», ha matizado. «Decidí continuar después de las otras dos obras anteriores y cuando me volvió a llamar aquella Barcelona fue cuando me lo propuse». Para Falcones, el resultado ha sido «una novela de aventuras, como las otras cuatro. Siempre intento escribir novelas de aventuras enmarcadas en contextos históricos», ha reiterado.

El ruido como recurso

En un diálogo muy abierto y dinámico, Yolanda Vallejo ha cuestionado al autor sobre la importancia sensorial de sus obras y ha resaltado la experiencia del ruido, un elemento que ha incorporado como recurso especial para retratar paisajes en ‘Los herederos’. «No lo capté en 'La catedral', pero al profundizar aquí sí que llegué a pensar cómo podía vivir esa gente entre tal barullo; todo se gritaba… si se moría alguien, si se vendían esclavos, se hacían obras, todo se anunciaba a voces… Tenía que plasmarlo…», ha contestado.

Además se ha referido a la relevancia del personaje femenino en sus obras que le sirven como buen espejo para contar sus historias. «En Barcelona se asoló la judería por completo y a todos sus miembros se les ejecutó si no se convertían. La mayoría de aquellas personas que no renunciaron a sus creencias fueron mujeres», ha destacado acerca de la fortaleza femenina.

«Cuando quise escribir ‘La catedral’ fue voluntario, no vino sola. La preparé, la estudié»

Y otro de los elementos fundamentales de ‘Los herederos’ es el vino, ha ampliado Vallejo. Sin embargo, tras 700 años de dominio musulmán en España casi desapareció la tradición en su cultivo. «Se había perdido la capacidad de elaborar un buen vino. Nuestro protagonista intentará recuperarlo». Será de hecho a través de la viticultura sobre la que el autor construye su historia. «En la Edad Media nadie salía de su pueblo, no se viajaba. Era peligroso y no había nada que hacer más allá de tu ciudad. Si quería contar unos acontecimientos políticos necesitaba un protagonista cuyo trabajo me excusara para ir a Valencia o a Zaragoza a comprar o vender vino».

Por otro lado, el autor se ha adentrado en la mente de un escritor del futuro, es decir, alguien que dentro de dos siglos se propusiera tejer una novela con la Barcelona actual de telón de fondo. «La Sagrada Familia quizá se haya terminado dentro de doscientos años», bromeó. Según valoró quizá esa imagen de la ciudad condal no sería tan positiva. «Hasta ahora se la definía como un lugar con un carácter universal, una forma de ser idealista, creativa, abierta, y hoy en día desgraciadamente estamos involucionando a posiciones provincianas, cerradas y una conducta determinista», ha lamentado.

Su oficio y la creación

A preguntas de la moderadora y de sus seguidores, Ildefonso Falcones también ha profundizado en el verdadero sentido y sentir de su profesión: la de escritor, la que arrancó de la mano del éxito de ‘La catedral del mar’, y le despidió de la abogacía. «Ahora soy un cien por cien escritor. Ya si fuera cliente no me elegiría como abogado. Ha llegado un momento, después de cuatro libros, que es imposible que pueda compatibilizar la escritura con un despacho», aseguró.

«No conozco a ningún escritor que pretenda hacer el peor libro. Prefiero seguir haciendo best-sellers»

Y ha desvelado algunos detalles de su praxis a la hora de enfrentarse al papel en blanco. Así ha desmitificado la imagen del «canalla con vodka fumando cigarrillos frente a un prado con cervatillos» y habló de su método. El real. Un cuarto lleno de libros, donde se encierra cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde. «Igual que antes cuando era abogado. No conozco las musas, lo mío es trabajo. Cuando quise escribir ‘La catedral’ fue voluntario, no vino sola. La preparé, la estudié».

También se ha refirido a la creación. A ese momento que, como ha insistido, puede ser fruto de un aprendizaje. «Los grandes escritores parece que siempre han sabido escribir y eso no es así. No es nada extraño ir a una escuela de escritura», ha opinado. Referencia crítica a la opinión esnob sobre la calidad de los libros y la sombra que se cierne sobre ellos si tienen demasiado éxito.

«Cuando uno tiene un best-seller parece que no hay calidad… como si la gente fuera tonta. Cuando vas al Museo del Prado nadie te cuestiona. Es una discusión absurda. Ya he optado por jugar en otra división. No conozco a ningún escritor que pretenda hacer el peor libro. Prefiero seguir haciendo best-sellers y ojalá vengan muchos más».