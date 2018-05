Libro 'Oficio de héroe' «Mi mayor cicatriz se creó cuando perdí el riñón de mi madre» El libro 'Oficio de héroe' narra la biografía de Luis Rodríguez, un joven chiclanero que ha sufrido hasta cinco transplantes de riñón

NURIA AGRAFOJO

Cádiz Actualizado: 03/05/2018 14:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Fue el Día de San Juan de 2016 cuando Luis Rodríguez recibió la noticia que le haría aferrarse por quinta vez a la vida. Un nuevo riñón, el quinto de su existencia, le haría ver que la esperanza regresaba al sendero que había trazado el día que nació. Sin duda, una vida y una historia sobrecogedora, más propia de un guión de cine, que la periodista Nuria Sánchez-Gey, ha recogido en el libro 'Oficio de héroe', de la editorial Cazadores de Ratas.

La publicación recoge la biografía de Luis Rodríguez, un chiclanero de 34 años que nació con una enfermedad renal con la que ha tenido que convivir y que le ha obligado a someterse hasta a cinco transplantes. Desde los 2 años de edad hasta el día de hoy, ha recibido cinco riñones, los tres primeros anónimos, el cuarto de su madre y este último de su hermano. «Nunca se me olvidará el día que mi hermano me dijo que se había hecho las pruebas y que con casi total seguridad, me iba a poder donar su riñón. Fue el Día de San Juan de 2016», recuerda un sonriente Luis, que espera que el libro «sirva de ayuda a muchas familias que se tienen que enfrentar a algo así, igual que me está sirviendo a mí como terapia», asegura.

Los testimonios

Fue hace algo más de un año cuando la periodista Nuria Sánchez-Gey, del programa 'Equipo de investigación' de La Sexta, recibió la llamada de un amigo que le propuso la idea. «Le puse muchas trabas porque le tengo mucho respeto a la escritura; soy periodista de televisión. Le fui poniendo tareas y fue consiguiéndolo todo. Y, además, se daba la circunstancia de que yo estaba en deuda con la sociedad porque mi padre también había recibido un riñón hace años, y conocía muy bien la enfermedad. Así que al final me decidí a escribirlo», comenta la autora, que curiosamente escribió la obra en nueve meses, los mismos que el embarazo de su hija Mar.

«Descansé el día que Luis me dijo que lo había leído y que no se había equivocado en elegirme. Es lo que más me preocupaba, que le gustase a él y a su familia», reconoce la periodista, que pone de relieve lo dura que ha sido la experiencia. «He llorado con muchas de las entrevistas que he hecho. Con los testimonios de su madre o de su cuñada, por ejemplo, que permitió que su marido le diera el riñón a su hermano a pesar de que tenían dos hijas en el mundo y estaba la posibilidad de que su marido se quedase en la mesa de un quirófano», recuerda.

«He llorado con muchas de las entrevistas. Con testimonios como los de su madre o su cuñada»

A pesar de la felicidad que transmite su rostro y sus palabras, muchos han sido los golpes que le ha dado el destino. «Mi mayor cicatriz se creó en mi cuerpo cuando perdí el riñón de mi madre. Era como si se me hubiera ido un ser querido en las manos. Solo me duró diez meses y psicológicamente, supuso un varapalo que me hizo arrojar la toalla. Era el riñón de mi propia madre, lo mejor que me podían transplantar», aún se plantea este héroe de carne y hueso.

Sin embargo, su hermano volvió a darle una ilusión que nunca ha perdido, ya que hace un año que vive con su riñón. «He llevado una vida normal, más allá de las dietas y demás que te exige la diálisis. De hecho, a día de hoy, llevo una vida muy normal. Intento no pensar en la enfermedad y seguir viviendo y disfrutando de todas las cosas», confiesa.

El libro 'Oficio de héroe' está muy ligado también a la historia de los transplantes en Andalucía, que precisamente cumple 40 años desde sus inicios. Por eso, la obra se perfila como un ejemplo, como la evolución y también como la esperanza para quienes están ligados a diario a una máquina de diálisis. Por eso, este libro tendrá cabida también en el programa de actos que se desarrollará precisamente en Sevilla el próximo día 6 de junio con motivo de la celebración del Día Mundial del Donante.